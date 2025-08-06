Reforma electoral, riesgo para la democracia y revisión del T-MEC, advierte Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma electoral anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum será una regresión democrática si trastoca la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y limita la representación en el Congreso de la Unión, además de generar afectaciones en la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, opinó que no es momento de una reforma electoral que sume mayor incertidumbre a la ya existente, tras la aprobación de la reforma judicial que tuvo un proceso opaco y generó gran desconfianza entre la sociedad.

Al presentar el informe de Observación Electoral, dijo que, si bien es una facultad del Ejecutivo federal crear una comisión para analizar la propuesta de reforma electoral, ésta debe ser plural y lograr consenso con la oposición.

“Queremos ser claros desde ahora: cualquier reforma que vulnere la autonomía del INE, que distorsione la representación proporcional o que cierre espacios a la pluralidad política no será un avance, sino un retroceso democrático”, aseveró.

Reforma electoral será responsabilidad de una Comisión anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Especial

Coparmex pide no repetir errores de la reforma judicial

El líder patronal señaló que no se deben repetir errores como lo ocurrido en la elección de los miembros del Poder Judicial y la reforma al sistema judicial que siguen atentando contra la impartición de justicia en nuestro país y la democracia.

“Si bien aún no se ha presentado formalmente esta iniciativa de reforma electoral, el contexto político y los mensajes que se han emitido anticipan la posibilidad de modificar principios fundamentales del sistema que se ha construido”, añadió en conferencia de prensa.

Insistió en que no es momento para esta discusión, ya que nos encontramos frente a amenazas externas como la imposición arancelaria y la renegociación del T-MEC.

“Por supuesto que afecta, está signado y está firmado en el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá y está firmada la garantía, es decir ¿qué está de por medio? El garantizar las inversiones de las empresas de Estados Unidos y Canadá en nuestro país” Juan José Sierra, presidente de Coparmex



No es momento de una reforma electoral: Coparmex

El dirigente de la Coparmex indicó que, en un contexto de crecimiento económico a la baja, no es tiempo de discutir una reforma al sistema electoral mexicano.

“Es un tema de certeza jurídica que quiere el inversionista nacional y extranjero (…) No es un buen momento para hablar, discutir y analizar, de cara a la elección del 27, pero sobre todo en el momento económico que nos encontramos (…) lo que se está jugando México, es decir ¿para qué más incertidumbre a la incertidumbre que ya tenemos?” , agregó.

A su vez, Rubén Furlong, presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático de Coparmex, dio a conocer las irregularidades observadas durante el proceso judicial.

“Encontramos renuncias en el Comité de Poder Judicial enfrentados con el Senado de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), ausencia de lineamientos claros, decisiones arbitrarias e invasión de competencias. El uso de la tómbola eliminó cualquier lógica meritocrática, la suerte por encima de la experiencia.

“El voto inducido a través del uso de acordeones resultó en un patrón mecánico de votación hacia candidatos que a la postre resultaron ganadores, gracias al uso de estructuras de control externo coordinado. Esto implica que el acceso a la función judicial dependió de la proximidad partidista y no del mérito , lo que condiciona la autonomía de quienes fueron electos”, puntualizó Furlong.

