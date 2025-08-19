Funcionario de Pemex ligado a sobornos ahora ocupa cargo en gobierno de Veracruz con Rocío Nahle

Un funcionario del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, está involucrado en el esquema de sobornos de dos empresarios a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) revelado recientemente por el gobierno de Estados Unidos, según una investigación de la prensa nacional.

De acuerdo con un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre los responsables de haber recibido los sobornos de los empresarios Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Ávila, en 2019, se encuentra Erick Alexandro Núñez Albarrán, quien actualmente ocupa el cargo de director general de Atención a Órganos Fiscalizadores de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de Veracruz.

Erick Nuñez ocupaba alto mando en PEP cuando ocurrió el esquema de sobornos. ı Foto: Cortesía MCCI

Lo anterior fue revelado por el reportaje a través de una coincidencia de fechas, pues mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró que los sobornos se desarrollaron entre 2019 y 2021 hacia un “funcionario público” de Auditoría Interna en Pemex Exploración y Producción (PEP), MCCI encontró que quien ocupaba ese cargo en ese momento era el actual funcionario del Gobierno de Veracruz.

Documento donde se avala que Núñez ocupaba un cargo alto en el PEP durante 2019. ı Foto: Departamento de Justicia de EU (vía MCCI)

Además, de acuerdo con el reportaje, el Departamento de Justicia de EU mantiene en su poder una serie de documentos donde se registran comunicaciones entre los empresarios y Erick Alexandro Núñez, en las cuales se confirma que este último recibió los productos de lujo a cambio de manipular auditorías y contratos.

En los mensajes se lee que Erick Alexandro Núñez confirma haber recibido un bolso de lujo y un paquete —que se presume sería dinero en efectivo—, así como haber cumplido su parte e informar: “misión cumplida”, en referencia a la presunta manipulación de contratos.

Departamento de Justicia de EU registró conversaciones en WhatsApp en las que se confirma la participación de Núñez en los sobornos. ı Foto: Departamento de Justicia de EU (vía MCCI)

En enero de 2025, Erick Alexandro Núñez fue nombrado director general de Atención a Órganos Fiscalizadores de la SIOP de Veracruz, donde coordina las respuestas ante auditorías de la ASF y del ORFIS, como lo atestigua el reportaje a través de un documento.

Su jefe directo es Leonardo Cornejo Serrano, actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Veracruz, ligado previamente al caso Odebrecht y a la gestión de la refinería de Dos Bocas.

Reseña curricular de Erick Núñez. ı Foto: Gobierno de Veracruz (vía MCCI)

El Gobierno de Veracruz no ha respondido a estos hallazgos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha informado avances en la investigación. Ramón Alexandro Rovirosa fue detenido, pero posteriormente liberado bajo fianza; mientras que Mario Ávila sigue prófugo.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal ha investigado el tema, y que los contratos relacionados con el presunto esquema de sobornos han sido cancelados.

