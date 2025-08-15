Sheinbaum afirma que contratos ligados a sobornos en Pemex se cancelaron

La Torre de PEMEX, en el Cemtro de la CDMX.

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los contratos ligados a sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2019 y 2021 se cancelaron en cuanto se tuvo conocimiento de ellos.

Este viernes desde Chetumal, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum afirmó que sí tienen información del tema pero que la dará la Secretaria de Anticorrupción, Raquel Buenrostro, la próxima semana.

“Sí, tenemos información, le pedí a Raquel Buenrostro que pudiera presentarlo la próxima semana en la mañanera, es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo”, comentó Claudia Sheinbaum.

“Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la Secretaria Buenrostro la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y como en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos”, refirió Claudia Sheinbaum cuestionada sobre el tema.

Y Claudia Sheinbaum agregó que “entonces para que, digamos, no sea quien fue director de Pemex, sino la propia Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien informe qué fue lo que ocurrió en aquel momento”.

A inicios de la semana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló cargos criminales contra dos ejecutivos mexicanos residentes en Texas por otorgar 150 mil dólares en sobornos a tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos entre 2019 y 2021.

Según la acusación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Alexandro Rovirosa, CEO de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato panista al Gobierno de Campeche, habrían usado efectivo así como bolsos Louis Vuitton y relojes de lujo Hublot para sobornar.

Ambos habrían logrado así contratos por 2.5 millones de dólares.

La acusación se realizó bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EU (FCPA, por su siglas en inglés), que implicaría sanciones a Pemex con multas hasta por 25 millones de dólares.

