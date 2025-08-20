McDonald’s REGALARÁ papas fritas HOY 20 de agosto; esta es su promoción

Cada 20 de agosto se celebra a nivel internacional el Día Mundial de las Papas Fritas, una fecha dedicada a uno de los acompañamientos más populares en la gastronomía rápida. Crujientes por fuera y suaves por dentro, las papas fritas son el complemento ideal de hamburguesas, nuggets, hot dogs y hasta platillos más gourmet.

En México, cadenas como McDonald’s aprovechan la ocasión para consentir a sus clientes con promociones especiales que convierten este día en una verdadera fiesta para los amantes de este snack.

El origen del Día Mundial de las Papas Fritas

Aunque no existe una versión única sobre su origen, se cree que la celebración nació como una iniciativa para rendir homenaje a este alimento que ha conquistado a generaciones. Las papas fritas tienen una historia que se remonta a Europa, particularmente a Bélgica y Francia, donde se disputan la autoría de su invención. Desde entonces, su popularidad creció al punto de convertirse en un platillo universal que se sirve tanto en restaurantes de comida rápida como en mesas gourmet.

En México, esta celebración ha cobrado fuerza en los últimos años gracias a las cadenas de restaurantes que ofrecen promociones, logrando que miles de personas se unan a disfrutar de su sabor.

¿Qué promoción ofrece McDonald’s en México?

Con motivo del Día Mundial de las Papas Fritas 2025, McDonald’s anunció una dinámica especial en todo el país. Los clientes podrán disfrutar de una orden gratis de papas fritas medianas al realizar una compra mínima a través de la aplicación oficial de la cadena.

Esta promoción aplica exclusivamente el 20 de agosto de 2025, y busca premiar la lealtad de los consumidores, además de incentivar el uso de la app de McDonald’s, donde regularmente se encuentran descuentos, cupones y beneficios adicionales.

De acuerdo con la compañía, el procedimiento es sencillo: basta con descargar la aplicación, registrarse o iniciar sesión y revisar el apartado de cupones. Una vez activada la promoción, el usuario puede canjearla al hacer un pedido en mostrador, en McAuto o mediante pick up.

Las promociones son las siguientes:

1 portapapas a partir de las 12:00 horas solo para recoger en Automac

Papas gratis en la compra mínima de 59 pesos al ingresar el cupón ‘SEMANADELAPAPA’

¿Por qué son tan populares las papas fritas?

Las papas fritas no solo se caracterizan por su sabor, sino también por el papel que juegan en la cultura gastronómica. Su versatilidad permite que sean acompañadas con aderezos, quesos, salsas picantes o incluso preparaciones más elaboradas, como las famosas “papas a la francesa con chili”.

En México, forman parte del día a día en restaurantes, cines, cafeterías y hasta puestos callejeros. Su popularidad ha hecho que incluso existan debates sobre la mejor forma de prepararlas: delgadas, gruesas, con cáscara, estilo casero o las tradicionales de cadena.

Cómo aprovechar la promoción

Para no quedarse fuera de esta dinámica, los clientes deben considerar algunos puntos importantes:

La promoción es válida solo el 20 de agosto de 2025 .

Se debe realizar una compra mínima para obtener las papas medianas gratis.

Es indispensable activar el cupón en la app de McDonald’s.

Aplica en sucursales participantes del país.

Una fecha para celebrar

El Día Mundial de las Papas Fritas es una oportunidad para rendir tributo a este alimento que ha conquistado paladares en todo el mundo. Con promociones como la de McDonald’s, los consumidores mexicanos pueden disfrutar de una experiencia diferente, compartir con amigos y familiares y, sobre todo, celebrar la existencia de uno de los snacks más queridos de la comida rápida.

Así, este 20 de agosto, las papas fritas no solo acompañarán tu comida, sino que se convertirán en las protagonistas del día.