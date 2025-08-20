Personal de establecimientos IMMEX cae 0.8% en junio a tasa mensual

El personal de establecimientos incluidos en el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) cayó 0.8 por ciento a tasa mensual en junio y sumó seis caídas consecutivas; también en su comparación anual y con cifras desestacionalizadas cayó 2.0 por ciento, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La contracción del personal ocupado, a tasa mensual, se originó por una disminución de 0.9 por ciento de las personas que laboraron en establecimientos manufactureros y de 0.2 por ciento en los no manufactureros.

En el sexto mes del año, y en su comparación con mayo, las horas trabajadas del personal ocupado disminuyeron 0.6 por ciento, impulsadas por una contracción de 0.7 por ciento en los establecimientos manufactureros, y por un crecimiento de 0.3 por ciento en los no manufactureros; y también las remuneraciones medias pagadas a las personas trabajadoras se redujeron 0.3 por ciento por una caída de 0.3 por ciento en los lugares de manufactura y de 0.2 por ciento en los de no manufactura.

Respecto a las variaciones anuales, el personal ocupado se redujo porque en establecimientos manufactureros se registró una contracción de 2.5 por ciento; mientras que en los no manufactureros se notó un incremento de 2.3 por ciento.

Una mujer trabaja en una planta manufacturera ı Foto: ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

De igual forma las horas trabajadas cayeron 2.2 por ciento debido a que en los establecimientos de no manufactura aumentaron 3.4 por ciento, pero en los no manufactureros se contrajeron 2.8 por ciento, indicó el Inegi.

No obstante, las remuneraciones medias reales sí registraron un aumento de 5.0 por ciento por un incremento de 4.9 por ciento en los establecimientos manufactureros y de 4.7 por ciento en los no manufactureros.

Cifras originales

El Inegi destacó que, hasta junio de 2025, en todo el territorio nacional hubo 6 mil 562 establecimientos adscritos al programa IMMEX, de los cuales 5 mil 241 realizaron actividades de manufactura y el resto se desempeñaron en agricultura, pesca, comercio y servicios.

“Baja California concentró el mayor número de establecimientos, con 17.7 por ciento del total. Siguieron Nuevo León, con 13.6 por ciento; Chihuahua, con 9.2 por ciento; Coahuila, con 6.9 por ciento, y Guanajuato y Jalisco, con 6.4 por ciento cada uno”, indicó el instituto de estadística.

Además, en junio el personal ocupado en establecimientos IMMEX sumó 3 millones 202 mil 594 personas, una reducción de 2.4 por ciento respecto al mismo mes, pero de 2024. La caída tuvo relación por una disminución de 2.9 por ciento del personal en los establecimientos manufactureros, aunque, las personas trabajadoras de establecimientos no manufactureros se incrementaron 2.5 por ciento.

“Por entidad federativa, el personal ocupado se concentró, principalmente, en Nuevo León con 12.8 por ciento del total; Chihuahua, 12.4 por ciento; Baja California, 12.1 por ciento; Coahuila, 8.3 por ciento; Tamaulipas, 7.8 por ciento y Jalisco, 7.2 por ciento”.

Asimismo, las horas trabajadas fueron 609.0 millones, pero se redujeron 1.6 por ciento a tasa anual. Y los ingresos que generaron los establecimientos IMMEX ascendieron a 670 mil 246 millones de pesos, es decir, aumentaron sólo 1.65 por ciento respecto al sexto mes de 2024.

En junio 2025, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de los establecimientos con programa #IMMEX presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬇️-0.8% personal ocupado

⬇️-0.6% horas trabajadas

⬇️-0.3% remuneraciones medias reales



📄 Consulta el boletín de… pic.twitter.com/zBznxA45Kc — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 20, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT