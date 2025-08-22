En sustitución Jesús de la Fuente

Hacienda nombra a Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la CNBV

“Ángel Cabrera Mendoza cuenta con una sólida carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros”, destacó Hacienda

Julio Vázquez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) nombró a Ángel Cabrera Mendoza como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en sustitución de Jesús de la Fuente Rodríguez.

Cabrera Mendoza, cuenta con una sólida carrera profesional en el ámbito de la Administración Pública Federal y en el sector de reguladores financieros, ocupando cargos de alto nivel dentro de diversas áreas de la SHCP, tales como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la Subprocuraduría Fiscal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Subsecretaría de Egresos.

