Lanzan campaña ‘Lo hecho en México está Mejor Hecho’; sigue lo más importante del evento

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y otras dependencias, presenta este viernes la campaña Lo hecho en México está Mejor Hecho desde el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México. Estos son los momentos más relevantes.

12:55 hrs. Genomma Lab anuncia inversión millonaria en el país

Herrera subraya que las empresas mexicanas confían en México. Destaca que Genomma Lab ha invertido 180 millones de dólares en los últimos años y ya prepara 200 millones adicionales. Asegura que el futuro del país se construye en fábricas, talleres, laboratorios y familias.

Rodrigo Herrera, fundador de Genomma Lab, explica cómo fue que se empezó a pensar la iniciativa Hecho en México, además de prestar spots en lo que señaló se demuestra la capacidad productiva del país.



12:50 hrs. Genomma Lab: así nació la idea de lo Hecho en México

Rodrigo Herrera, fundador de Genomma Lab, explica cómo surgió la iniciativa Hecho en México. Presenta spots que muestran la capacidad productiva del país.

12:45 hrs. Grupomar: la campaña dará confianza y fortalecerá al consumo

Fernanda Suárez, directora de Trade Marketing y RP de Grupomar, afirma que Lo hecho en México está mejor hecho no sólo impulsará al mercado interno, sino que beneficiará a empresas de todos los tamaños, pues contribuirá a generar empleos, más consumo y mayor contribución tributaria.

12:40 hrs. Consejo de la Comunicación: México debe competir unido

Armando Paredes, presidente del Consejo de la Comunicación, subraya que la IP se siente orgullosa de sumarse a esta iniciativa. Asegura que México tiene talento para competir globalmente, pero requiere la unión de gobierno, empresas y sociedad para crecer y atraer inversión.

12:35 hrs. Comprar mexicano multiplica beneficios sociales y económicos

Cervantes enfatiza que cada peso destinado a productos nacionales genera más empleos, inversión y bienestar. La campaña impulsará a pymes proveedoras, encadenamientos productivos y beneficios regionales, para consolidar un círculo virtuoso en la economía del país.

12:30 hrs. Francisco Cervantes: las empresas son motor del desarrollo

El presidente del CCE, Francisco Cervantes, asegura que las empresas mexicanas son protagonistas del desarrollo del país. Señala que esta campaña no busca fines de marca, sino reforzar la identidad de Hecho en México y resaltar la competitividad de trabajadores y empresas.

12:25 hrs. Líderes empresariales respaldan la campaña nacional

Directivos de firmas como Cemex, Mercado Libre, Genomma Lab, Coppel, Helvex y Bimbo se hacen presentes. El evento busca mostrar unidad entre el gobierno y el sector privado para fortalecer la economía nacional y destacar la calidad de los productos mexicanos.

12:20 hrs. Marcelo Ebrard llega al Polyforum Siqueiros para el evento

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, arriba al Polyforum Siqueiros para encabezar el lanzamiento de la campaña Lo hecho en México está mejor hecho, acompañado por empresarios y directivos de las compañías más importantes del país.

Llega el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al Polyforum Siqueiros al Lanzamiento de la campaña 'Lo Hecho en México está Mejor Hecho'.



Presentan Lo hecho en México está Mejor Hecho

Este viernes, en el Polyforum Siqueiros de la Ciudad de México, la Secretaría de Economía y otras dependencias del Gobierno federal presentan el programa Lo hecho en México está Mejor Hecho, la cual da continuidad a la campaña Hecho en México con la cual se ha buscado impulsar la producción nacional.

La iniciativa Hecho en México está impulsada por el Gobierno de México con el objetivo de fortalecer el consumo y reconocimiento de productos y servicios nacionales, así como proyectar una imagen positiva de México en el extranjero.

Esta campaña busca generar orgullo nacional, incrementar el consumo interno de productos mexicanos, reducir la dependencia de importaciones, aumentar la participación de empresas mexicanas en mercados internacionales y posicionar al país como innovador y competitivo.

