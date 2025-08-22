Nueva inversiones incentivan arribo de IED en 2.o trimestre; repunta 10.19%

Un repunte en las nuevas inversiones que llegaron al país, así como las cuentas entre compañías, propiciaron que, al cierre del segundo trimestre de este año, arribaran al país 34 mil 265 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), 10.19 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

Las nuevas inversiones se ubicaron en 3 mil 149 millones de dólares, lo que significó un incremento de 246.42 por ciento respecto al cierre del segundo trimestre de 2024; mientras que, las cuentas entre compañías ascendieron a 2 mil 202 millones de dólares una variación positiva de 2 mil 280.19 por ciento; no obstante, la reinversión de utilidades registró una contracción de 4.53 por ciento, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Economía (SE).

El Dato: Estados Unidos y Canadá representaron 48% de los flujos totales de IED en México, mostrando la dependencia de las relaciones económicas en la región.

El aumento de las nuevas inversiones en México ha sido “el mayor crecimiento de los últimos 12 años. Esto reafirma el interés que inversionistas extranjeros mantienen en nuestro país, a pesar del escenario económico y político a nivel mundial”, destacó la dependencia federal en un comunicado.

La dependencia refirió que las reinversiones de utilidades tuvo una participación de 84.4 por ciento del total de IED, seguido de las nuevas inversiones que representaron 9.2 por ciento, y finalmente las cuentas entre compañías cerraron en 6.4 por ciento.

La caída de las reinversiones puede estar relacionado con el hecho de que las empresas tuvieron márgenes comprimidos y por “una incertidumbre regulatoria o una revaluación estratégica del rendimiento del capital en el corto plazo”, o también porque las compañías que ya se encuentran instaladas en el país operan cautelosamente, “ante nuevas reglas del juego en términos de política comercial”, señaló Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.

34 mil 265 mdd es el monto total de IED hasta el 2.o trimestre

73.3% el porcentaje que concentra el top 5 de países inversionistas

El especialista destacó que, las cifras de las nuevas inversiones y de las cuentas entre compañías, a pesar del momento de incertidumbre, también es un reflejo de que hay confianza y las empresas extranjeras buscan tener presencia en México en sectores donde se tenga más valor agregado o sectores donde se requieren grandes inversiones.

“El salto que dieron las nuevas inversiones y también las cuentas entre compañías, a pesar de este entorno, hay bastante confianza en activos nuevos y en consolidar la presencia de empresas extranjeras en México. Entonces, esto es algo alentador, o sea, sobre todo hacia sectores de mayor valor agregado o sectores intensivos en capital”, agregó Ugarte Bedwell.

Mencionó que, el país sigue siendo atractivo para las inversiones porque ya hay redes de proveeduría establecidas, además, porque se tienen varios tratados comerciales y por “los costos competitivos, especialmente, de la mano de obra”.

Respecto a la IED por país de origen, las cifras de la SE arrojaron que, hubo un incremento de 7.18 por ciento en las inversiones provenientes de Estados Unidos, pues se pasó de 13 mil 717 millones de dólares a 14 mil 703 millones de dólares; no obstante, las inversiones de Canadá registraron una caída de 27.29 por ciento, pues en 2024 ascendieron a 2 mil 407 millones de dólares y en este año se ubicaron en mil 750 millones de dólares, un recorte de 657 millones de dólares.

Mientras que, la inversión de origen español sí tuvo un incremento de 6 mil 162 millones de dólares, pues se pasó de -219 millones de dólares a 5 mil 943 millones de dólares, es decir tuvo un incremento de 2,813 por ciento, en la comparación del primero y segundo trimestre de 2024 y 2025.

Al respecto, Gerónimo Ugarte destacó que, los cambios en las inversiones desde Canadá tendrían origen en la cautela que tienen las empresas de ese país ante las tarifas arancelarias, “no saben exactamente cuál va a ser el menú final de aranceles con Estados Unidos, y también entre México y Estados Unidos”, pues las ventas que hacen son hacia el mercado estadounidense y necesitan tener reglas claras.

Y respecto al aumento de inversiones desde España, sostuvo, que, a diferencia de Canadá, las empresas europeas estimen que las tarifas arancelarias no afecten demasiado a México, “ven una posición relativa de México, mejor, que la del resto de socios comerciales”.

Comportamiento histórico ı Foto: Imagen: La Razón de México

Modelo de la 4T no sólo reduce la pobreza: CSP

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Cuarta Transformación no sólo disminuyó la pobreza, sino que también generó inversiones, luego de dar a conocer que la Inversión Extranjera Directa (IED) hasta el segundo trimestre se ubicó en 34 mil 265 millones de dólares un máximo histórico en los últimos 10 años ya que, en el mismo lapso, pero del año pasado se ubicó sólo en 31 mil 096 millones de dólares.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que los aranceles de Estados Unidos no pudieron “con la economía mexicana” y resaltó que en muchas ocasiones hubo voces que dijeron que si se aumentaban los salarios mínimos habría inflación, o que si las personas trabajadoras tenían mejores remuneraciones no habría inversiones, porque en México se ofrecía al mundo, mano de obra barata.

El Tip: La Ciudad de México continúa siendo el principal destino de las inversiones extranjeras con 56.4 por ciento del total.

“Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación, ese era el mito del oscurantismo neoliberal; que, si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Y aquí, lo que se demuestra, es que cuando la gente vive mejor el país está mejor y siga habiendo inversiones y no hay inflación. Así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza, sino también genera inversión”, puntualizó.

Recargada sobre el atril desde donde imparte su conferencia y sonriente, la jefa del Ejecutivo mencionó que ni las imposiciones arancelarias de las que México ha sido blanco, tuvieron algún impacto.