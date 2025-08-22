Proveedores y bancos son principal fuente crediticia

Proveedores y la banca comercial fueron los principales otorgadores de créditos para las empresas que operan en el país, de acuerdo con la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, realizada por el Banco de México (Banxico).

El reporte señaló que, de abril a junio de 2025, 60.6 por ciento de las empresas encuestadas afirmó que utilizó un financiamiento de proveedores, mientras que 29.9 por ciento recurrió a un crédito de la banca comercial.

Con relación a las fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas del país en el trimestre que se reporta, “60.6 por ciento de las consultadas señaló que utilizó financiamiento de proveedores, 29.9 por ciento usó crédito de la banca comercial y 10.6 por ciento señaló haber utilizado un financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz”. Por otra parte, Banxico añadió que un 0.8 por ciento utilizó un crédito proveniente de la banca de desarrollo, mientras que 1.4 por ciento lo obtuvo de la banca domiciliada en el extranjero y 0.3 por ciento por emisión de deuda.

“En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 35.8 por ciento de las empresas indicó que contaba con créditos bancarios al inicio del segundo trimestre de 2025”, detalló la encuesta. Además, se explicó que 14.9 por ciento de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios en el trimestre de referencia.

En este sentido, explicó que el conjunto de empresas que utilizó nuevos créditos bancarios expresó haber enfrentado condiciones más favorables a las del trimestre previo en términos de los mon-

tos ofrecidos.

Finalmente, el subgobernador del Banxico, Omar Mejía Castelazo, el acceso de empresas a financiamiento es uno de los mayores retos que enfrenta México.