Peso se deprecia 5.33% en el 1.er mes de guerra

En la última semana, el dólar registró un incremento importante frente a sus pares, impulsado, esencialmente, por un fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a sus principales cruces. Esto hizo que el peso mexicano comenzara a perder fuerza y rompiera el techo de los 18 pesos por dólar.

De acuerdo con cifras de Investing, el 27 de febrero, un día antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, el tipo de cambio cerró en 17.2295 pesos por billete verde, mientras que ayer, 29 de marzo, un mes después, el precio de la moneda estadounidense fue de 18.1488 pesos, lo que significó una depreciación de casi un peso y una caída de 5.33 por ciento.

El viernes, el peso retrocedió para ubicarse en un nivel máximo de 18.1540 unidades por billete verde, superando el límite de los 18 pesos por dólar, no observado desde el 31 de diciembre del 2025.

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Con lo anterior, los analistas han señalado que, dadas las condiciones actuales en los asuntos geopolíticos, es probable que la paridad se mantenga en un rango de fluctuación de entre 18.00 y 18.10 unidades.

El nerviosismo de los mercados se dejó sentir durante la semana del 23 al 27 de marzo, debido a la información que se dio a conocer de manera extraordinaria. En este sentido, un análisis de Banco Base destacó que solamente durante la semana pasada, el peso presentó una depreciación de 1.23 por ciento o 21.9 centavos.

Estos datos se explican por una persistente aversión al riesgo debido a que se busca que las negociaciones de EU con Irán alcancen un cese al fuego; sin embargo, el nuevo plazo para lograrlo se extendió al 6 de abril y generó un nuevo nerviosismo.