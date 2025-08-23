Piden celeridad y disolver Sofipo en caso Came

Un grupo de personas defraudadas por CAME se manifiesta afuera de la CNBV, el pasado jueves 24 de abril.

Edward Martín Regalado, abogado de los ahorradores defraudados por la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), solicitó que haya celeridad en el caso y que el interventor gerencial determine si se activa el concurso mercantil, si la Sofipo entra a estado de disolución y liquidación, además de activar el seguro ProSofipo para las sociedades financieras populares, por 212 mil pesos.

“La gran mayoría de los ahorradores podría quedar cubierto si se activa ese seguro sin perjuicio de que quedarían todavía una buena cantidad de afectados que son ahorradores de CAME, que aportaron mucho más que esa cantidad”, señaló.

El Tip: afectados han viajado de distintos estados hasta la Ciudad de México para unirse a las protestas en busca de una solución al cierre de operaciones del Consejo de Asistencia.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, la defensa de los ahorradores refirió que el interventor, quien también ha estado presente en las reuniones a las que ha convocado la Secretaría de Gobernación, informó que en junio, al tomar el control de la sociedad financiera popular, se encontró con que en las cuentas bancarias “no había un solo peso”.

Por el contrario, que están embargados por múltiples acreedores como Nafin, FIRA, créditos fiscales de cientos de millones con el SAT y embargos de los propios trabajadores de CAME que fueron despedidos sin haber sido liquidados.

212 mil pesos se entregarían a afectados como parte de un seguro

“El escenario que presentó el interventor es completamente desolador. No tienen dinero, tienen cuentas embargadas. Fue claro en decir que CAME no tiene futuro, que es totalmente insolvente, que no hay forma de rescatarla”, lamentó.

Edward Martín denunció ostracismo e indolencia por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en el caso.

“Nuestro parecer es que las autoridades no van bien y por eso varios de los afectados, que son miles, están pidiendo que la Presidenta de México las reciba personalmente para plantear este caso, porque se necesita a alguien que esté por encima de la CNBV”, dijo.