Santander prevé alza en créditos para autos verdes

El avance de la electromovilidad en el país causó que al cierre de este 2026, Santander México estime un incremento de 35 por ciento en la colocación de créditos en este segmento.

Alejandro Vázquez Ochoa, director ejecutivo automotriz de Santander México, señaló que durante el año pasado el banco financió la adquisición de 26 mil vehículos eléctricos e híbridos enchufables, lo que significó una colocación cercana a 10 mil millones de pesos.

El Tip: EL crédito para comprar un auto eléctrico fue utilizado por seis de cada 10 propietarios, 31 por ciento lo compró de contado y el resto ocupó el arrendamiento: EMA.

“Esperamos en el resto del año crecer 35 por ciento sobre lo que colocamos el año pasado”, señaló durante una conferencia conjunta con la Electromovilidad Asociación (EMA).

El directivo sostuvo que la institución financiera prevé impulsar alrededor de 20 por ciento de las ventas de vehículos verdes en México, un mercado que continúa expandiéndose pese al entorno económico.

Explicó que el perfil de quienes adquieren este tipo de unidades suele corresponder a personas con estabilidad financiera y una decisión de compra previamente analizada, lo que se traduce en un comportamiento crediticio favorable para el banco.

100 mil vehículos eléctricos se estima vender este año

Por su parte, Eugenio Grandio, presidente de EMA, informó que durante el primer semestre del año las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables crecieron 262 por ciento respecto al mismo periodo previo, al comercializarse más de 78 mil 700 unidades, cifra que incorpora marcas que no reportan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con ello, explicó, estos vehículos ya representan cerca de 12 por ciento del mercado automotor nacional y suman más de 250 mil unidades en circulación en el país.

El representante añadió que actualmente existen más de 170 modelos electrificados disponibles en México y, por primera vez, al menos seis opciones de vehículos totalmente eléctricos con precios inferiores a 500 mil pesos, lo que ha reducido la brecha frente a los automóviles de combustión, además del acceso clave al financiamiento para acelerar la adopción de esta tecnología.