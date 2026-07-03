Venta de automóviles rompe récord histórico

Entre enero y junio de 2026, la venta de vehículos ligeros en el mercado interno registró un incremento de 5.3 por ciento a tasa anual; de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la cifra se encuentra 1.3 por ciento por arriba del récord histórico de 2017, cuando se comercializaron 745 mil 004 automotores.

“En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El nivel de comercialización de enero-junio 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2017 (récord anterior), colocándose 1.3 por ciento por arriba de las 745 mil 004 unidades comercializadas entonces”, añadió la asociación.

COMERCIO ACUMULADO ı Foto: Especial

De acuerdo con el Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el periodo de referencia se comercializaron 754 mil 394 unidades, un crecimiento de 5.3 por ciento debido a que en 2025 sólo se vendieron 716 mil 299 unidades; es decir, fueron 38 mil 095 automotores más.

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Por su parte, las ventas del sexto mes del año se ubicaron en 126 mil 778 unidades, un alza de 7.6 por ciento en su comparación con junio de 2025 cuando sólo se comercializaron 117 mil 780 ligeros, una diferencia de 8 mil 998 vehículos. Mientras que en la comparación mensual con mayo se tuvo una disminución de 329 automotores, lo que significó una caída de 0.3 por ciento.

El Dato: En 2020 la venta de automotores, en los primeros seis meses del año, en el mercado interno registró la cifra más baja para la serie del Inegi, se ubicó en 436 mil 553 unidades.

La organización automotriz destacó que, tras las cifras de junio, la venta de vehículos ligeros fue superior a la estimación que tenía para el sexto mes del año y que se ubicaba en 115 mil 158 unidades; es decir, se vendieron 11 mil 620 automotores más que su proyección o un incremento de 9.2 por ciento.

“Con estas cifras, el mercado de ve-hículos ligeros en junio fue superior a lo estimado por AMDA, que se situó en 115 mil 158 unidades. La estimación tuvo una diferencia porcentual de 9.2 por ciento con respecto al dato observado de 126 mil 778 unidades”, indicó.

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A su vez, sostuvo que actualmente hay marcas de vehículos que no reportan sus cifras al Inegi, y de acuerdo con estimaciones, si lo hicieran, al mes de junio, las ventas se ubicarían en 136 mil 070 unidades, un crecimiento de 7.8 por ciento a tasa anual si se compara con el mismo mes del año pasado, “alcanzando el nivel más elevado observado de ventas para un mes de junio”.

La organización que representa al sector automotor destacó que lo mismo sucedería en el acumulado del primer semestre, éste se ubicaría en 805 mil 005 unidades con un alza de 6.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, “validando un récord en cifras del periodo enero-junio de 2026”.

La AMDA añadió que la inflación hasta la primera quincena de junio tuvo un avance de 3.55 por ciento anual, igual que el Índice Nacional de Precios al Consumidor que corresponde a vehículos y que “tuvo un incremento anual de 1.10 por ciento”, puntualizó la organización de distribuidores.