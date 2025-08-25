Celebran centenario de la fundación del Banco de México

Este lunes, el Banco de México (Banxico) cumplió 100 años de existencia, con ello se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), donde se reunieron políticos y funcionarios, banqueros, directivos de grupos financieros y medios de comunicación.

La lista la encabezaron La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banxico.

También acudieron el secretario de Hacienda, Edgar Amador; Jesús de la Fuente, aún presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Junta de Gobierno de Banxico, que está compuesta por Omar Mejía, Galia Borja, Jonathan Heath y Gabriel Cuadra.

También acudieron Alejandro Díaz de León, exgobernador de Banxico; Jorge Alegría, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México; y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

También acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y Marcos Martínez Gavica, presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores.

Edgar Amador dijo durante el discurso de bienvenida que desde la secretaría de Hacienda cooperarán con Banco de México para seguir haciendo al sistema financiero mexicano resiliente.

“Estoy convencido que la estabilidad económica del país reposa sobre la complementariedad entre Hacienda, Banco de México en un marco de respeto a la autonomía y de colaboración permanente”, dijo el titular de SHCP.

Por su parte, Victoria Rodríguez Ceja mencionó que Banxico nació ante la necesidad de que el país contara con una moneda oficial fiduciaria, ya que al término de la Revolución Mexicana los caudillos implementaron una moneda diferente en cada una de las regiones bajo su control.

“Desde 1917, los constituyentes avalaron la creación de un Banco que se encargará de la emisión de una sola moneda”, explicó la Gobernadora.

Información en proceso...

