Banxico disminuye en 25 puntos base la tasa de interés; la deja en 7.75%

Anuncio de tasa de interés de este jueves.

El Banco de México (Banxico) bajó este jueves en 25 puntos base su tasa de referencia, para dejarla en 7.75 por ciento.

El objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día (tasa objetivo) disminuye en 25 puntos base https://t.co/8j3Dx1Q73w — Banco de México (@Banxico) August 7, 2025

La decisión fue tomada en una decisión dividida. El subgobernador Jonathan Heath votó por mantener la tasa en 8 por ciento.

El recorte a la tasa de interés ocurre luego de que se considerara el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la economía y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.

Noticia en desarrollo.

