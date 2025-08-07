Banxico disminuye en 25 puntos base la tasa de interés; la deja en 7.75%

El Banco de México (Banxico) bajó este jueves en 25 puntos base su tasa de referencia, para dejarla en 7.75 por ciento.
La decisión fue tomada en una decisión dividida. El subgobernador Jonathan Heath votó por mantener la tasa en 8 por ciento.
El recorte a la tasa de interés ocurre luego de que se considerara el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la economía y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.
Noticia en desarrollo.
