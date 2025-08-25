Yo sí quiero pagar impuestos, pero lo correcto, afirma Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego, director general de Grupo Salinas, respondió nuevamente a las acusaciones de que está evitando cumplir con sus impuestos, y dijo que él sí ha pagado y está dispuesto a seguirlo haciendo, siempre y cuando sean las cifras correctas.

En entrevista con el medio Código Magenta, Salinas Pliego aseguró que “yo sí quiero pagar”, con lo que responde a las acusaciones de autoridades de que está evadiendo impuestos a través de las empresas de Grupo Salinas.

Ricardo Salinas Pliego acusa que se le han imputado impuestos 10 veces mayores a lo que corresponde. ı Foto: Captura de pantalla

Aclaró que sí ha pagado los impuestos correspondientes y que lo seguirá haciendo, pero que no pagará el excedente que se le ha exigido, el cual, asegura, “es 10 veces más de lo que procede”.

“Sí quiero pagar impuestos, pero lo correcto. Yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede, ni el doble de lo que procede. [...] Hemos pagado 278 mil millones de pesos en impuestos y se les hace poco”, aseguró el empresario en la entrevista.

A propósito, acusó que una cifra de este tipo, la cual, explicó, está inflada intencionalmente, responde a un intento por sabotear sus empresas.

“70 mil millones de pesos son cinco años de utilidades, o sea, cinco años voy a pagar trabajar para pagar utilidades. ¡Me quieren quebrar!”, afirmó el director de Grupo Salinas.

En el mismo sentido, Ricardo Salinas aseguró que ya había alcanzado un acuerdo con la anterior administración presidencial para pagar 7 mil 500 millones de pesos, con lo cual se hubiera acabado el diferendo por los supuestos impuestos no pagados.

Sin embargo, remarcó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha rechazado el pago acordado en dos ocasiones.

