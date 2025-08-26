Departamento de Comercio emite comunicado

EU confirma derechos antidumping contra productos de acero de 10 países; entre ellos México

Departamento de Comercio de EU emitió determinaciones de derechos antidumping y compensatorios contra 10 países tras investigaciones sobre productos de acero resistentes a la corrosión

Producción de acero. Foto: Reuters
Reuters .

El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió el martes determinaciones de derechos antidumping y compensatorios contra 10 países tras investigaciones sobre productos de acero resistentes a la corrosión.

Las determinaciones abarcan 2 mil 900 millones de dólares en importaciones procedentes de Australia, Brasil, Canadá, México, Países Bajos, Sudáfrica, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, informó el Departamento de Comercio en un comunicado.

