EU confirma derechos antidumping contra productos de acero de 10 países; entre ellos México

El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitió el martes determinaciones de derechos antidumping y compensatorios contra 10 países tras investigaciones sobre productos de acero resistentes a la corrosión.
Las determinaciones abarcan 2 mil 900 millones de dólares en importaciones procedentes de Australia, Brasil, Canadá, México, Países Bajos, Sudáfrica, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, informó el Departamento de Comercio en un comunicado.
