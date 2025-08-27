Italia insta a EU a respetar acuerdo comercial con la UE sobre los aranceles al queso

Italia declaró que algunas autoridades aduaneras estadounidenses han solicitado aranceles superiores al acordado con la Unión Europea (UE) sobre importaciones como los quesos Grana Padano y Parmigiano Reggiano y que está buscando garantías de que se aplicaría la cifra inferior.

Estados Unidos y la UE cerraron la semana pasada un acuerdo comercial marco alcanzado en julio que incluye un impuesto del 15 por ciento sobre la mayoría de las importaciones procedentes del bloque de 27 países.

“Italia siempre ha apoyado un diálogo franco y constructivo con Estados Unidos y seguirá haciéndolo insistiendo en la correcta aplicación del acuerdo”, declaró el miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en un comunicado.

“Protegeremos nuestras empresas, nuestros trabajadores y nuestra excelencia manufacturera por todos los medios a nuestro alcance”, subrayó.

El Consorcio Parmigiano Reggiano dijo en un comunicado separado que algunas de sus exportaciones a Estados Unidos habían sido sometidas erróneamente a cargos aduaneros adicionales.

“El ministerio de Asuntos Exteriores ha solicitado garantías sobre la correcta aplicación del acuerdo UE-EU sobre aranceles, porque se aplicó en aduana un derecho superior al 15 por ciento sobre algunos lotes de Parmigiano Reggiano”, declaró el presidente del consorcio, Nicola Bertinelli.

Italia ha planteado la cuestión a la Embajada de Estados Unidos y a la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea en Bruselas, además de alertar a la Embajada italiana en Washington, añadió el ministerio de Asuntos Exteriores.

cehr