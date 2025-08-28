Banxico, sin necesidad de doble mandato: ABM

Fachada del Banco de México, que el 25 de agosto cumplió 100 años.

Banco de México no tiene la necesidad de implementar un doble mandato, aseguró Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Hoy por hoy nosotros estamos muy satisfechos con el mandato de Banco de México y no veríamos una necesidad de una modificación porque está funcionando bien”, comentó durante una conferencia de prensa.

Añadió que actualmente Banco de México está operando de una manera muy sólida por su mandato único, que es el control de la inflación. Explicó que desde la ABM consideran que ese mandato hace que la política monetaria se vuelva una política muy clara, muy predecible y muy efectiva.

Los comentarios de Romano se dieron tras el centenario de la fundación de Banco de México, en el que la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la labor de la entidad es “profundamente social” ya que cuida el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

Anteriormente, Sheinbaum Pardo sugirió que Banxico podría hacer más por el crecimiento económico, lo que implicaría que la institución podría dejar un poco de lado el control de la inflación para procurar también el buen desempeño de la actividad económica, a este hecho se le conocería como mandato dual o doble mandato. Sin embargo, más que pedir, el doble mandato se tiene que legislar a través de una reforma al Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Defienden autonomía

Emilio Romano también mencionó que desde la asociación que preside “favorecen” la independencia de los bancos centrales. Señaló que tienen “muy claro” que la independencia de Banxico es algo “fundamental”.

“La autonomía se ha protegido por parte del gobierno mexicano, cosa que vemos con muy buenos ojos”, dijo Romano Mussali.

Comentó que la apreciación de la ABM es que los bancos centrales siempre deben de operar con una total autonomía al poder y a los poderes gubernamentales.

La declaración del presidente de los banqueros en México se dio también bajo un contexto en el que el presidente estadounidense Donald Trump arremetió en las últimas semanas en contra de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, es decir: su banco central.

Los agravios son consecuencia de las exigencias de Trump, quien busca que se recorten las tasas de interés de la Fed para incentivar el crecimiento económico estadounidense.

Cabe señalar que la entidad monetaria de Estados Unidos posee un doble mandato: el control de la inflación y la creación de empleo.

Por si fuera poco, el presidente Trump despidió a la Gobernadora de la Fed Lisa Cook, la acusó de ser partícipe en un supuesto fraude hipotecario, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas.

Trump y su equipo ya buscan sustituto de Powell.

