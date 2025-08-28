Bolsas buscan impulsar proyectos económicos y ambientales

Las bolsas bursátiles que operan en México cerraron acuerdos individuales con un par de empresas. Esta situación se da mientras el mercado supera la incertidumbre registrada por las políticas comerciales de Estados Unidos.

Por un lado, la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) anunció la emisión de un bono por 2 mil 500 millones de pesos a un plazo de 3 años, emitido por la agencia BID Invest, perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para impulsar proyectos con impacto social, especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Va dirigido especialmente a aquellos que están fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas, que son el verdadero motor de nuestra economía”, comentó María Ariza, directora General de BIVA.

Añadió que este sector empresarial son el eslabón “más frágil” pero a su vez el más estratégico en la economía mexicana.

“Esta condición las hace indispensables y es necesario brindarles este respaldo para poder fortalecer su competitividad y asegurar su permanencia en un entorno más exigente”.

Ariza dijo además que las pymes formales representan a penas 4.-9 por ciento de los establecimientos en México y generan el 37 por ciento del empleo formal en el país.

“Su relevancia es muy importante, son herramientas muy importantes para que sigamos generando bonanza, puestos de trabajo e impulsen al país”, mencionó.

Comentó que el bono social lanzado el jueves busca cerrar las brechas y brindarle a las pymes las herramientas para que crezcan.

Bolsa Mexicana de Valores anuncia acuerdo con BBVA

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anunció un acuerdo con BBVA, para que a través de MÉXICO2 los clientes puedan compensar su emisión donando a proyectos forestales a través desde la aplicación móvil de la entidad financiera.

La nueva función en la app permitirá que los clientes estimen su huella de carbono a partir de su consumo y en caso de que superar una tonelada de dióxido de carbono, realizar una aportación económica con cargo a sus tarjetas de crédito, débito o puntos.

El director general de la BMV, Jorge Alegría, comentó que el “papel fundamental” de las instituciones mexicanas es la lucha contra el cambio climático.

“Es por eso que participamos en la creación de esta primera herramienta en México y en el mundo que busca democratizar la acción climática”, agregó.

En la Bolsa Mexicana de Valores creemos en la innovación como motor de cambio.

