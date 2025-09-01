Adiós Intercam Banco: Kapital Bank adquiere sus activos bancarios, de la casa de bolsa y otros fondos

Kapital Bank adquirió los activos de tres de los negocios del Grupo Financiero Intercam: Intercam Banco, Casa de Bolsa y Fondos. Esta situación se dio tras haber comprado el negocio fiduciario de la entidad hace unos días.

“Nos complace anunciar que Kapital adquiere los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos. Con esta operación, Kapital evoluciona y se convierte en Kapital Grupo Financiero, dando un paso decisivo para transformar las finanzas en México”, informó Kapital Bank.

Intercam Banco fue acusado el pasado 25 de junio de haber lavado dinero proveniente del narcotráfico, de acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quienes también señalaron a CIBanco y a Vector Casa de Bolsa.

“De esta forma, Kapital fortalece su presencia en el sistema financiero mexicano y se consolida como el banco de las empresas del país”, indicó.

Las oficinas de Kapital Bank en la Ciudad de México, en foto de archivo. Foto›Especial

Para impulsar a su nuevo grupo financiero, Kapital informó que inyectará 100 millones de dólares para fortalecer la operación proveniente de Intercam, para así dotarlo de mayor solidez financiera y “asegurar” el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas.

“Los clientes actuales y nuevos de Kapital se verán beneficiados con la suma de capacidades que permitirán ampliar nuestra oferta de valor, acelerar el desarrollo de soluciones patrimoniales y de inversión, expandir la cobertura en el país y reforzar nuestra infraestructura operativa”, destacó Kapital Bank.

Kapital Bank señaló que avanzará gradualmente, junto con Intercam, en su integración gradual, además señaló que éste será transparente y centrado en las personas, con el objetivo de preservar la continuidad de las operaciones.

Añadió que esta adquisición está sujeta a las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de otras autoridades regulatorias mexicanas que ya supervisan a Kapital.

“Con esta adquisición, Kapital consolida su liderazgo como uno de los principales actores del sistema financiero mexicano, al tiempo que reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible y la bancarización de México”, indicó.

Actualmente, las tres entidades se encuentran intervenidas por la CNBV, quien tomó el control el pasado 26 de junio como una medida para evitar que hubiera un “contagio” en el sistema financiero mexicano.

Comunicado oficial de Kapital Grupo Financiero pic.twitter.com/L4PPTeTpFF — Intercam Banco (@IntercamBanco) September 1, 2025

LMCT