BMV quiere igualar tecnología del índice Nasdaq

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) busca igualar la tecnología de la bolsa estadounidense Nasdaq, aseguró Gerardo Aparicio, director de Cultura Financiera de la institución.

Señaló que con este objetivo buscan estar a la par de otras bolsas estadounidenses y de otras partes del mundo, así como atraer más inversiones al mercado bursátil mexicano e incentivar la inversión interna.

“El objetivo es que la BMV pueda operar con eficiencia comparable a bolsas globales, como Nasdaq, pero no reemplazarla ni competir directamente”, comentó en un evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la BMV.

“Nasdaq es proveedor tecnológico, no socio estratégico”, añadió.

Explicó que la BMV adopta tecnología avanzada para modernizar su plataforma, incluyendo procesos de post trade, velocidad de operación y seguridad, pero reiteró que la BMV no compite con Nasdaq en términos de tamaño ni volumen, sino que apunta a estándares tecnológicos y eficiencia que permitan integrarse mejor al mercado global y atraer inversión extranjera, mientras fortalece la confianza del inversionista local.

“Ahí sí para puntualizar muy bien, más no es un socio como tal, sino es un proveedor más que tenemos para que nos permite la renovación tecnológica de toda nuestra plataforma y particularmente la parte de post trade”, añadió.

¿Qué es el Nasdaq?

De acuerdo con información de Banco Santander, Nasdaq es el acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation (Nasdaq) y es la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos.

“Se caracteriza por comprender las empresas de alta tecnología en electrónica, informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc”, indicó.

Añadió que el Nasdaq no está ubicado en un parqué físico sino en una red de telecomunicaciones. Las personas no están en un lugar de la bolsa en donde las transacciones de compra son compensadas con las de venta en nombre de los inversores, añadió.

Campanazo desde Nueva York

El Grupo BMV celebró el martes la apertura de mercado en Nasdaq, en el marco del Mexico Investment Week, con la participación de Jorge Alegría, director general, quien resaltó que “México está listo para conectar con el futuro financiero global y la Bolsa Mexicana de Valores es el catalizador que lo hará posible.”

En su mensaje, Alegría destacó que la Bolsa Mexicana de Valores es el corazón financiero del país, un ecosistema integral que conecta emisores, inversionistas e instituciones bajo los principios de transparencia, liquidez y confianza.

Además, dijo que en 2025 el Grupo BMV consolidó iniciativas clave como la implementación de una nueva infraestructura tecnológica, el desarrollo de nuevos productos, la exención de costos operativos para valores extranjeros listados en el SIC y la apertura de nuevas oportunidades para empresas medianas, contribuyendo a que más proyectos se conviertan en desarrollo y empleos.

El evento en Nasdaq reunió a líderes de instituciones financieras y del sector bursátil como Fibra Monterrey, Fibra Uno, Fibra Hotel, Fibra Inn, Fibra Plus, Fibra Next, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMEFIBRA, Amexcap, Vanguard, BlackRock, Afore XXI Banorte, Barclays, Morgan Stanley, Goldman Sachs, entre otros.

“La visión de la Bolsa Mexicana de Valores es clara: consolidar a México como uno de los centros financieros más dinámicos de América Latina , un país que combina solidez e innovación y que seguirá atrayendo capital global hacia nuevas oportunidades”, afirmó Jorge Alegría.

“Nuestro país es hoy un verdadero punto de convergencia, un lugar de encuentro para empresas visionarias e inversionistas que buscan mercados sólidos”, añadió.

