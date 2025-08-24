BlackRock y Ares Real State anuncian sustitución de CIBanco como fiduciario

BlackRock México Manager III y Ares Real Estate Mexico CKD Managers anunciaron la sustitución de CIBanco como entidad fiduciaria. Esta noticia se da después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara que Multiva adquirió todo el negocio de fideicomisos de CI.

En tres documentos diferentes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), las dos empresas que dieron el adiós al banco anunciaron la llegada de Grupo Citi México, para BlackRock y de Actinver, para Ares.

Sucursal de CIBanco, entidad señalada de narcolavado. ı Foto: Cuartoscuro

“[Anunciamos] remoción de CIBanco como fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número CIB/3341, para ser sustituido por Banco Citi México, Grupo Financiero Citi México, División Fiduciaria”, detalló BlackRock México Manager III.

Por su parte, Ares indicó que Actinver será el administrador de los fideicomisos CIB/3624 y CIB/1685.

“En este sentido, el Administrador en colaboración con CIBanco, Actinver y el Representante Común, están llevando a cabo los actos correspondientes para, derivado de los acuerdos adoptados en la Asamblea de Tenedores (...) llevar a cabo la actualización de inscripción de los Certificados en el Registro Nacional de Valores”, indicó en sus dos documentos pertenecientes a cada fideicomiso.

Actinver sustituye a CIBanco como fiduciario de Ares. ı Foto: Google Maps

Kapital Bank y Multiva adquieren negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam

El pasado 19 de agosto se informó que Banco Multiva adquirió todo el negocio fiduciario de CIBanco, quien llegó a administrar más de 3 billones de pesos en dicho negocio, de acuerdo con información a junio proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Hacienda informó en julio pasado que cooperaría en la escisión de dicho negocio en CIBanco e Intercam Banco. La administración de éste último ahora será de Kapital Bank, de acuerdo con la SHCP.

La reputación y los negocios de CIBanco, Intercam Banco y de Vector Casa de Bolsa se vieron afectados después de que el pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los acusara de lavar dinero proveniente del narcotráfico, así como de facilitar la adquisición de productos de origen chino para la fabricación de fentanilo y otros opioides.

FinCEN señaló que a partir del próximo 20 de octubre, las empresas estadounidenses tendrán prohibido transaccionar con estas tres entidades mexicanas.

