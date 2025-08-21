CIBanco retira demanda en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

CIBanco desistió y retiró la demanda contra dos funcionarios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con un documento en poder de La Razón.

“Por medio de los abogados que suscriben y bajo la dirección del Administrador Cautelar Alvarez & Marsal México, S.C., del demandante, notifica que desiste voluntariamente de esta acción en su totalidad”, señalaron los representantes legales.

Explicaron que esta situación se dio ya que los demandados aún no han presentado su contestación ni una solicitud de sentencia sumaria. Apenas el pasado 17 de agosto, la entidad bancaria presentó su demanda en un el Tribunal de Distrito de Columbia.

En un momento más información.