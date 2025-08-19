Kapital Bank y Multiva adquieren negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam, informa Hacienda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Multiva y Kapital Bank adquirieron los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam banco, respectivamente.

“Gracias a la labor coordinada de las autoridades financieras mexicanas con miembros del sector bancario nacional, se han alcanzado acuerdos para CIBanco e Intercam Banco”, señaló la dependencia a cargo de Edgar Amador.

Añadió que esta situación se dio en el contexto de las intervenciones temporales iniciadas el pasado 26 de junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hechos que derivaron de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quién aseguró que estos dos bancos, junto a Vector casa de bolsa, lavaron dinero proveniente del narcotráfico. En julio pasadola secretaría informó que cooperaría en la escisión de los negocios fiduciarios de ambos bancos, esto como medida de protección al sistema financiero nacional.

“En el caso de CIBanco, tras un proceso de evaluación de distintas alternativas, se determinó transferir su división fiduciaria a Banco Multiva y Grupo Financiero Multiva”, destacó Hacienda.

Por su parte, mencionó que Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam Grupo Financiero, que incluye activos de Intercam Banco y diversas entidades que lo integran.

“Este proceso permitirá dar continuidad a la atención de sus clientes y ahorradores”, señaló.

Agregó que ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores, en estricto apego a la Ley de Instituciones de Crédito y sus disposiciones aplicables.

Añadió que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron su interés en participar en el proceso, bajo esquemas orientados a maximizar el valor de las operaciones y salvaguardar la estabilidad y continuidad del sistema financiero mexicano en su conjunto, reflejando la solidez del sistema bancario nacional.

“Las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición ordenada y transparente, y agradecen la confianza de los ahorradores y del público en general”, indicó.

Concluyó con que las operaciones se encuentran sujetas a autorización por parte de las autoridades, por lo que se seguirá informando de los avances en el proceso.

CFE FIBRA E designa a Citi México como nuevo fiduciario

CFECapital informó la designación de Banco Citi México como su nuevo fiduciario, en cumplimiento de la resolución adoptada por la Asamblea de Tenedores el pasado 21 de julio de 2025.

“La decisión se tomó tras el análisis detallado de una terna y con base en la capacidad de Citi México para garantizar la continuidad operativa de la CFE Fibra E, proteger el patrimonio del Fideicomiso y apoyar la generación de valor para sus tenedores”, detalló en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El 18 de agosto se celebró el Convenio de Sustitución Fiduciaria entre CFECapital, Citi México, Monex (Representante Común de los tenedores) y CIBanco, el cual entrará en vigor el 28 de agosto.

Señaló además que el administrador informará en la próxima Asamblea de Tenedores las actividades realizadas en ejercicio de la facultadotorgada en relación con la designación del fiduciario sustituto.

“CFECapital reafirma el compromiso de proteger los intereses de los tenedores de la CFE Fibra E, y continuar administrando el Fideicomiso bajo los más altos estándares de solidez y transparencia”, detalló.

A penas se hizo la acusación del Departamento del Tesoro en contra de CIBanco, Vector casa de bolsa e Intercam banco, CFECapital había respaldado en un inicio a CIBanco como administrador de su fideicomiso.

Otras compañías también ya anunciaron su mudanza de CIBanco, como FibraShop, FibraStorage, Fibra Inn, Fibra Uno, entre otras. Una ligera mayoría eligió a Actinver como su nuevo administrador, aunque HSBC, BBVA México, Ve por Más, Masari casa de bolsa y otras financieras se han repartido el negocio fiduciario del acusado.

Actinver anunció recientemente que su negocio fiduciario crecería al rededor de 30 por ciento. La Razón solicitó comentarios a este banco pero no recibió respuesta.

El martes por la mañana, Grupo Financiero Multiva informó la adquisición de todo el negocio fiduciario de CIBanco, este hecho aún está sujeto a la aprobación del regulador mexicano.

