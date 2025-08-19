Barril de petróleo cae en medio de conversaciones para finalizar la guerra entre Rusia y Ucrania

Los precios del petróleo cayeron este martes, ya que los operadores apostaron a que las negociaciones sobre un posible acuerdo para legitimar o poner fin a la invasión rusa de Ucrania podrían aliviar las sanciones al crudo ruso, impulsando así la oferta mundial.

Los futuros del crudo Brent LCOc1 cayeron 81 centavos o un 1.22 por ciento a 65.79 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate CLc1 de Estados Unidos para entrega en septiembre, con vencimiento el miércoles, perdieron 1.07 dólares, o un 1.69 por ciento a 62.35 dólares por barril.

“Incluso con este dividendo de la paz, tenemos una posición corta récord…Debido al tamaño de la posición corta, se apuesta por un alto el fuego y si no se logra podría haber un repunte”, explicó Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.

Tras una reunión en la Casa Blanca el lunes pasado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y aliados europeos, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció en las redes sociales que había hablado con su par ruso, Vladimir Putin.

Donald Trump y Volodimir Zelenski dialogaron en la Casa Blanca. ı Foto: Reuters

Trump dijo que se están haciendo arreglos para una reunión entre Putin y Zelenski, que podría conducir a una cumbre entre los tres líderes.

Suvro Sarkar, analista principal de energía de DBS Bank, dijo que la postura suavizada de Trump sobre las sanciones secundarias dirigidas a los importadores de petróleo ruso ha reducido el riesgo de interrupciones en el suministro mundial, aliviando algo las tensiones geopolíticas.

Zelenski describió sus reuniones con Trump como “muy buenas” y destacó las conversaciones sobre las posibles garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania. Trump confirmó que Washington proporcionaría tales garantías, aunque el alcance de la asistencia sigue sin estar claro.

Trump ha presionado para un final rápido de la guerra más mortífera de Europa en 80 años, pero Kiev y sus aliados temen que intente forzar un acuerdo bajo las condiciones de Rusia.

“Un resultado que redujera las tensiones y eliminara las amenazas de aranceles o sanciones secundarias haría que el petróleo bajara hacia nuestro objetivo medio de 58 dólares por barril para el cuarto trimestre del 25 y el primer trimestre del 26”, dijo en una nota Bart Melek, de TD Securities.

Trump y Putin tras encuentro ı Foto: Especial

LMCT