Economía mexicana se ha fortalecido para un escenario como la guerra: ABM

Desde Cancún, Quintana Roo — Tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Irán, se anticipa que haya incrementos en el costo de los combustibles y presiones inflacionarias; no obstante, “México está en relativo confort” porque su economía es sólida y está preparado para enfrentar este tipo de escenarios geopolíticos, señaló Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Todos los movimientos geopolíticos que ha habido, México está muy bien preparado y lo digo porque ha sido también un esfuerzo de muchos años, tenemos una macroeconomía bastante sólida. El tipo de cambio y los índices macroeconómicos no se han alterado de manera importante, la bolsa está mostrando estabilidad. Les diría, es una gran noticia de que México trabajó por muchos años en generar estos blindajes económicos para poderse aislar y proteger de fenómenos como una guerra”, agregó Emilio Romano Mussali, durante la conferencia de prensa en el marco de la 89 Convención Bancaria.

Emilio Romano Mussali añadió que sí hay preocupación de un aumento en el costo del combustible y que la inflación se incremente, en ese sentido, el Gobierno de México ha implementado medidas para mitigar costos.

Asimismo, Emilio Romano Mussali dijo que la guerra puede ocasionar problemas en la economía estadounidense y por ende impactar en el crecimiento económico de México, tras el incremento de los combustibles, se genera una mayor inflación y por ende un incremento en la tasa de interés y derive en una baja en el Producto Interno Bruto (PIB).

“En Estados Unidos, que es nuestro principal socio, el efecto que puede tener el incremento de los combustibles en un incremento de inflación que se puede derivar en un incremento en tasas y eso puede generar una reducción en el crecimiento económico de nuestro principal socio comercial que también se refleja con nosotros”, puntualizó Emilio Romano Mussali.

Y aunque Emilio Romano Mussali adelantó que es temprano para tener una estimación de lo que sucederá “México está en relativo confort, no podemos descansar, pero tenemos una economía que se ha fortalecido para este tipo de eventos”.

Emilio Romano Mussali destacó que para 2026, se estima que el PIB de México tenga un crecimiento de 1.5 por ciento e incluso podría haber un riesgo al alza, la inflación cierre en 3.5 por ciento, y la tasa de interés sólo se reduzca 25 puntos base.

“En México, la tasa del Banco de México está en 7.0 por ciento, estamos esperando una baja de al menos 25 puntos base y el crédito del sector bancario esperamos tener un crecimiento real de 4.7 por ciento”, agregó Emilio Romano Mussali.

Reducción de costos en gasolineras

Emilio Romano Mussali destacó que más tarde se anunciará un plan conjunto entre la banca y el Gobierno federal para mitigar el alza en los precios y consistirá en que en las gasolineras del país se disminuya el costo por hacer un pago digital.

“La preocupación en México existe y por eso la Presidenta está tomando decisiones para mitigar estos incrementos. Hoy vamos a anunciar también de parte de la banca un apoyo importante a este programa de reducción de precios… Donde la banca se compromete de manera importante a apoyar este esfuerzo… El apoyo lo vamos a anunciar hoy en la tarde, pero consiste en disminuir los costos de pagos digitales a las gasolineras”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR