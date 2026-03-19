Titular de Defensa de EU: ‘No hay plazo definitivo’ para el fin de la guerra en Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que no hay “un plazo definitivo” para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace tres semanas.

“No quisiéramos fijar un plazo definitivo”, dijo Hegseth a los periodistas.

“Vamos muy bien encaminados” y será el presidente Donald Trump quien decida cuándo detener la operación, añadió Pete Hegseth.

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“En última instancia, será decisión del presidente en qué momento digamos: ‘Bien, hemos logrado lo que necesitamos’”, dijo Pete Hegseth.

El Secretario de Defensa estadounidense confirmó que el Pentágono pedirá unos 200 mil millones de dólares en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra junto a Israel contra la República Islámica.

“Doscientos mil millones de dólares, creo que ese número podría moverse, obviamente. Se necesita dinero para matar a los malos. Así que vamos a volver al Congreso en el futuro, amigos, para asegurarnos de que estemos debidamente financiados por lo que se ha hecho, por lo que podríamos tener que hacer ahora y en el futuro”, dijo.

“Quiero decir, asegurar que la munición del presidente Trump -como él dijo- esté reabastecida, y no solo reabastecida, sino por encima y más allá, dinámicamente en su segundo mandato, pero él había reconstruido el ejército en su primer mandato, no pensó que lo usaría así, entonces gracias a Dios que lo hizo”, agregó Pete Hegseth.

Pete Hegseth advirtió de que ese monto “podría variar” en los próximos días. “Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.

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FGR