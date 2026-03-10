Secretario de Defensa de EU: Hoy será el día más intenso de ataques contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”, dijo Hegseth en una rueda de prensa en el Pentágono.

Según el Secretario de Defensa, “en las últimas 24 horas” la República Islámica “ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha”.

La mayoría de los aviones de combate y bombarderos estadounidenses estarán desplegados, declaró a la prensa Hegeseth, quien se autodenomina Secretario de Guerra.

