Irán advierte crisis mundial por ataques a energía

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió ayer que los ataques contra la infraestructura energética de su país pueden desencadenar una crisis de alcance global, en medio de una escalada militar que ha comenzado a impactar tanto la estabilidad regional como los mercados internacionales.

“Este tipo de acciones agresivas no supondrán ningún beneficio para el enemigo. Podrían desencadenar consecuencias incontrolables que acabarían afectando a todo el mundo”, afirmó el mandatario iraní, tras los bombardeos contra instalaciones vinculadas al yacimiento South Pars-North Dome, considerado uno de los mayores reservorios de gas del planeta.

El Dato: Qatar dijo que tras el ataque de Irán contra su planta de gas, el país traspasó todas las líneas rojas al atacar a civiles, infraestructuras e instalaciones vitales.

“Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero”, reiteró Pezeshkian, subrayando el riesgo de una afectación global prolongada.

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Los ataques, atribuidos a Estados Unidos e Israel, provocaron incendios en varias áreas del complejo energético en el sur de Irán. Autoridades locales señalaron que los equipos de emergencia lograron contener el fuego “lo más rápidamente posible” y que la situación quedó bajo control sin que se reportaran víctimas, aunque el daño a la infraestructura elevó la tensión en el conflicto.

108 dólares por barril cerró el crudo ayer tras atentados a refinerías

ESCALADA MILITAR. La respuesta iraní se tradujo en una serie de ataques contra instalaciones estratégicas en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudita. En el caso de Qatar, la empresa estatal QatarEnergy confirmó “daños extensos” en la Ciudad Industrial de Ras Laffan, uno de los centros más relevantes para la producción de gas natural licuado.

Mientras que en Arabia Saudita, autoridades informaron que fueron interceptados cuatro misiles balísticos dirigidos hacia Riad, además de un intento de ataque con drones contra una instalación de gas en el este del país. En Baréin, reportes indicaron que una refinería de gas natural licuado sufrió daños graves.

200 mmdd solicitó el Pentágono para la guerra contra Irán

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que la confrontación entró en una nueva fase. “Rige la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación”, declaró.

A su vez, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sostuvo que “nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el punto de mira”, en referencia a la eliminación de altos funcionarios iraníes durante los ataques. La violencia también alcanzó otros escenarios. Bombardeos en el centro de Beirut destruyeron edificios residenciales, en una de las ofensivas más intensas en décadas sobre la capital libanesa. En respuesta, Irán lanzó misiles contra ciudades israelíes como Tel Aviv, Haifa y Beersheba, además de bases de EU en la región.

Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tenía conocimiento del ataque de Israel al campo de gas natural Pars Sur en el golfo Pérsico que Irán comparte con Qatar.

En Truth Social, el republicano se desligó del ataque: “Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars Sur. Sólo una pequeña parte resultó dañada”.

Dijo que su país no tenía conocimiento previo y que “Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Qatar”. Destacó que Israel no volvería a atacar dicho campo de gas a menos que Irán “decida imprudentemente atacar a un país inocente”.

MERCADOS Y DIPLOMACIA. En consecuencia, el precio del crudo Brent superó los 108 dólares por barril, con un alza cercana al 5 por ciento, mientras los mercados bursátiles registraron caídas. Desde Europa, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, sostuvo conversaciones con el ministro iraní Abbas Araqchi y subrayó que garantizar el tránsito seguro por el estrecho es una prioridad. En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a establecer una moratoria sobre ataques a infraestructuras civiles, especialmente energéticas.

Vance descarta guerra larga en medio oriente

Por Redacción

EL VICEPRESIDENTE de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el presidente Donald Trump no llevará al país a una guerra prolongada en Irán, al descartar cualquier “riesgo” de un conflicto de largo plazo.

Durante un acto en Michigan, Vance afirmó que la estrategia se centra en impedir que Irán obtenga un arma nuclear. “No queremos que los iraníes tengan un arma nuclear”, sostuvo, al justificar la decisión adoptada hace tres semanas por la Casa Blanca.

El vicepresidente subrayó que el magnate no está interesado en repetir intervenciones extensas como las del pasado y aseguró conocer su enfoque en materia de seguridad nacional.

Respecto a la dimisión de Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, explicó que se debió a su incapacidad para aplicar la política del gobierno. Indicó que, más allá de diferencias, los funcionarios deben respaldar las decisiones presidenciales.

Evitó profundizar en posibles divisiones internas, pero insistió en que quienes no puedan ejecutar la estrategia de la administración deben apartarse del cargo.

Redacción

Inteligencia de EU admite que Teherán no tenía plan nuclear

› Redacción

LA EVALUACIÓN de la inteligencia de Estados Unidos colocó en el centro del debate el estado de la infraestructura nuclear de Irán tras los ataques conjuntos con Israel, al concluir que no existen indicios de que Teherán haya reactivado sus capacidades de enriquecimiento.

Durante su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, sostuvo en su testimonio escrito que las instalaciones nucleares iraníes fueron destruidas en la ofensiva de junio de 2025. Según ese documento, desde entonces no se ha detectado ningún esfuerzo por reconstruir la capacidad de enriquecimiento.

El Tip: Arabia Saudita declaró que Riad se reserva el derecho a acciones militares contra Irán si fuera necesario.

El señalamiento contrasta con los argumentos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que Irán representaba una amenaza inminente y que se encontraba a pocas semanas de desarrollar un arma nuclear, uno de los principales fundamentos para justificar el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, (derecha), ayer. ı Foto: Reuters

Aunque Gabbard no reiteró de forma explícita esa conclusión durante su intervención pública, tampoco la desmintió cuando fue cuestionada por legisladores. La funcionaria argumentó que no tuvo tiempo suficiente para exponer todo el contenido de su informe, lo que incrementó las dudas entre los senadores.

1 dimisión en el Gobierno se dio ayer por la guerra en Oriente Medio

El debate se intensificó debido a las inconsistencias entre las evaluaciones de inteligencia y el discurso político. Legisladores, especialmente demócratas, señalaron la falta de claridad en torno a los motivos de la ofensiva, así como la ausencia de información pública suficiente sobre un conflicto que ha implicado miles de millones de dólares y ha generado impactos humanitarios y económicos. Más allá del estado de las instalaciones nucleares, Gabbard advirtió que el régimen iraní continúa operativo, aunque debilitado por los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares. En ese sentido, alertó que Irán y sus aliados aún tienen capacidad para atacar intereses de Estados Unidos en Oriente Medio y que, si el gobierno sobrevive, podría intentar reconstruir sus capacidades militares a lo largo de varios años.

Asimismo, la renuncia de Joe Kent, quien encabezaba el Centro Nacional Antiterrorista, marcó el primer quiebre relevante vinculado al conflicto. El exfuncionario sostuvo que no existía una amenaza inminente y cuestionó las razones detrás de la guerra.

PROPONEN UN CORREDOR MARÍTIMO . Una propuesta ante la Organización Marítima Internacional (OMI) plantea crear un corredor marítimo seguro para evacuar a 20 mil marineros varados en el Golfo Pérsico, en medio de la guerra en Irán que ha paralizado rutas clave.

La iniciativa, impulsada por Bahréin, Japón, Panamá, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, con respaldo de Estados Unidos, fue presentada en Londres ante el Consejo del organismo. Aunque las resoluciones que se votarán no serían vinculantes, reflejan la preocupación global.

El conflicto ha frenado el tránsito en el estrecho de Ormuz, donde cientos de buques permanecen anclados tras amenazas de Teherán.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, informó que al menos siete marineros murieron y pidió evitar que la tripulación quede atrapada en la crisis. El plan busca facilitar la salida segura de embarcaciones desde zonas de riesgo.

Transportista de GLP, Shivalik, a través del estrecho de Ormuz, el 16 de marzo pasado. ı Foto: Reuters

Según UK Maritime Trade Operations, al menos 21 buques fueron atacados o afectados. Mientras países del Golfo condenan a Irán, Teherán responsabiliza a EU e Israel por el deterioro de la seguridad.

La OTAN analizan acciones para resguardar el paso de buques, en un contexto de tensión que impacta el comercio energético y eleva la incertidumbre en los mercados.

FLUJO PETROLERO. A pesar del conflicto, cerca de 90 buques han cruzado el estrecho de Ormuz desde inicios de marzo, lo que evidencia que Irán mantiene exportaciones millonarias de crudo aun con la principal vía marítima restringida.Datos de plataformas como Lloyd’s List Intelligence indican que al menos 89 embarcaciones, incluidos 16 petroleros, atravesaron el paso entre el 1 y el 15 de marzo, una caída frente a los más de 100 cruces diarios previos a la guerra. Sin embargo, el tránsito no se ha detenido por completo.

Muchos de estos movimientos se han realizado mediante tránsitos “clandestinos”, utilizados para evadir sanciones y supervisión internacional. Parte de los buques están vinculados a Irán, mientras que otros mantienen relaciones con China, India, Pakistán y Grecia.

Buques petroleros y de carga se alinean en el estrecho de Ormuz, el 11 de marzo pasado. ı Foto: AP

Asimismo, Irán exportó más de 16 millones de barriles de petróleo en el mismo periodo, según la firma Kpler, con China como principal comprador. Analistas señalan que existe una “resiliencia continua” en los volúmenes.

Algunos barcos han logrado cruzar tras gestiones diplomáticas. Expertos apuntan que Irán estaría permitiendo ciertos tránsitos mientras restringe otros, preservando sus exportaciones y presionando los mercados energéticos globales.