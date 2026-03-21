Irán lanza misil cerca de instalación nuclear en Israel

Irán lanzó misiles contra el sur de Israel, algunos de los cuales impactaron en zonas cercanas a una instalación nuclear estratégica, en un ataque que dejó decenas de heridos y encendió alertas internacionales por el riesgo de una escalada mayor en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes difundidos, los proyectiles alcanzaron áreas próximas a Dimona y Arad, en el desierto del Néguev, donde se ubica el principal centro de investigación nuclear israelí.

El ataque provocó daños en viviendas, incendios y escenas de rescate entre escombros, con múltiples víctimas, incluidos menores de edad.

Iran has shifted from striking major cities, to hitting smaller ones.



None of these towns so far have intercepted a single missile today.



The Iranians somehow found out that anti-missile systems had to be moved to Tel Aviv, as previous ones went empty.



This is Arad, Israel. pic.twitter.com/DB7qlHpXjR — Ethan Levins 🇺🇸 (@EthanLevins2) March 21, 2026

Naciones Unidas, a través de su cobertura informativa oficial, alertó que este tipo de agresiones cerca de infraestructura nuclear representa un riesgo significativo para la población civil y para la seguridad regional.

Aunque hasta el momento no se han detectado niveles anormales de radiación, el organismo subrayó la necesidad de evitar acciones que puedan derivar en un incidente nuclear.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó que no hay evidencia de daños en las instalaciones nucleares ni fugas radiactivas tras el impacto, pero su director, Rafael Grossi, hizo un llamado urgente a la contención militar para prevenir consecuencias de mayor alcance.

Asimismo, advirtieron que el hecho de que misiles hayan logrado evadir los sistemas de defensa aérea israelíes y alcanzar zonas cercanas a infraestructura nuclear marca un punto crítico en el conflicto.

Además, subrayan que este tipo de acciones incrementa el riesgo de una crisis regional con posibles implicaciones globales, incluyendo impactos en la seguridad energética.

La comunidad internacional ha reiterado llamados a la moderación, mientras el conflicto entra en una fase más peligrosa, caracterizada por ataques directos entre Estados y objetivos estratégicos sensibles

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MSL