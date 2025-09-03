Resalta Claudia Sheinbaum PIB de 1.2%; piden expertos mesura

La economía de México registró un mejor desempeño respecto a lo esperado, ya que creció 1.2 por ciento real en el segundo trimestre de 2025, aseguró la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su primer Informe de Gobierno; sin embargo, expertos piden “mesura”, ya que la actividad económica aún presenta incertidumbre.

“Nuestra economía muestra fortaleza, un crecimiento anual estimado de 1.2 por ciento frente a las expectativas catastróficas que habían dado a conocer organismos financieros internacionales, que decían que iba a caer el PIB este año”, señaló la mandataria.

El Tip: El déficit público se genera debido a que el gobierno de un país registra gastos mayores a lo que ingresa a sus arcas.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo se refirió al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), que proyectaron una contracción económica de -0.3 y -0.2 por ciento, respectivamente.

Héctor Juan Villarreal Páez, exdirector del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y catedrático del TEC de Monterrey, comentó que un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.2 por ciento anual o un 0.6 por ciento trimestral “no es tanto”, por lo que pidió mesura y señaló que se debe “crecer más”. “Relativamente buena noticia la del PIB, la verdad es que es muy poquito”, comentó a La Razón.

El Dato: El PIB es el indicador que mide el valor monetario de la producción de un país en cuanto a sus bienes y servicios en un periodo determinado.

No obstante, añadió que si se piensa que se esperaba una recesión segura, entonces es una “buena noticia”. Añadió que aún así “habrá que tener cuidado”, ya que el consumo continúa rezagado. “Por un lado hay mucha incertidumbre, que no nos ayuda nada, por el lado positivo, la economía ha aguantado”, mencionó.

De acuerdo con el mencionado Informe, el crecimiento económico entre abril y junio de 2025 se debió a que el sector agropecuario nacional se recuperó de las afectaciones climáticas que lo azotaron en 2024. El campo mexicano se recuperó de las sequías que lo impactaron en años anteriores, destacó el documento presentado por Presidencia.

También señaló que se vio impulsado por un crecimiento en el turismo que arriba a México y por aumentos en el comercio al por menor y los servicios profesionales. Sin embargo, el Informe de Gobierno destacó que la producción industrial sí se vió afectada por la incertidumbre global, creada a partir de nuevas políticas arancelarias diseñadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

-0.2 por ciento, estimación de crecimiento del PIB del BM

2.83 bdp recaudó el gobierno federal al cierre de junio

DEUDA PÚBLICA, 50% DEL PIB. La Presidenta celebró que la deuda pública de México se encuentra en un nivel equivalente a 50 por ciento del Producto Interno Bruto; sin embargo, omitió mencionar que ésta ha ido en aumento desde que tomó el cargo en octubre pasado. “La deuda pública se mantiene al cierre de agosto en 50 por ciento del PIB”, comentó en su discurso desde Palacio Nacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el saldo de la deuda del sector público federal, a julio de 2025, es de 18.07 billones de pesos, aunque Sheinbaum Pardo heredó la deuda en un nivel de 16.88 billones de pesos.

Es decir, en 10 meses la deuda incrementó 7.05 por ciento en términos nominales, que es igual a 1.19 billones de pesos. Si se quiere comparar la deuda respecto al PIB, que al segundo trimestre de 2025 fue de 35.80 bdp, la cifra es equivalente a 50.47 por ciento.

Al respecto, Villarreal Páez comentó que se estima que la deuda termine el año en un nivel de 52 o 53 por ciento respecto al PIB; aseguró que ésto dependerá de varios factores, como la contratación de más deuda en los últimos tres meses que restan de este 2025.

“En los últimos cuatro meses siempre tiende el Gobierno a endeudarse más que en los meses anteriores”, mencionó.

Explicó que esto se puede atribuir al pago de aguinaldos y otros gastos que realiza la administración pública al finalizar el año. También mencionó que dependerá del tipo de cambio. “Una pequeña parte de la deuda está contratada en dólares, si el tipo de cambio se deprecia, el endeudamiento aumenta”, dijo.

El experto concluyó que las finanzas públicas se han manejado bien y aseguró que Hacienda ha hecho “un buen trabajo”, pero comentó que aún hay retos por superar, como el déficit público, que busca reducirse para que pase de 5.9 a 3.9 por ciento para este año.

CRECE RECAUDACIÓN. Sheinbaum Pardo aseguró en su Informe de Gobierno que en los primeros seis meses de 2025 se recaudaron 2.83 billones de pesos, cifra superior en 8 por ciento real comparada con lo ingresado en el primer semestre del año pasado.

De acuerdo con José Jesús Rodríguez, expresidente de la Asociaicón Mexicana de Contadores Públicos, este aumento se produjo gracias al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Fue fruto de la anterior administración, ya que impulsó la facturación 4.0. Ella (Sheinbaum) cosecha los frutos que implementó su antecesor”, mencionó.

Añadió que también influyó una mayor fiscalización a través de las facturas. También dijo que el reto de la administración Sheinbaum es ir por una reforma fiscal que beneficie no sólo a su Gobierno, sino que ayude a otras administraciones futuras.