Convenio en gasolina evita incertidumbre

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Energía (Sener), renovó la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina por seis meses más con organizaciones gasolineras. El acuerdo busca que la gasolina regular pueda ser adquirida a un precio de 23.54 pesos el litro y evitar “que un insumo tan esencial se convierta en un factor de incertidumbre para los hogares y las empresas”.

“Esta estrategia iniciada hace seis meses, contempla la participación voluntaria de las empresas del sector en torno a compromisos tales como mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, excepto en las zonas fronterizas, cuya estructura de costos y estímulos fiscales generan un precio menor al referido y observar de manera permanente los controles volumétricos”, indicó la dependencia.

Para alcanzar el acuerdo, la Sener trabajó conjuntamente con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y Petróleos Mexicanos (Pemex), y se reunió alrededor de 80 veces con importadores, comercializadores, distribuidores, transportistas y diversos empresarios.

El Tip: El gobierno federal detalló que el precio del combustible no puede rebasar la barrera de los 24 pesos por acuerdo oficial.

Asimismo, se mantendrán mesas de trabajo permanentes para analizar las posibles mejoras, la eficacia y eficiencia de la regulación que se alcanzó. “Con este acuerdo, se da un paso más para poner la energía al servicio del pueblo y asegurar que el desarrollo económico camine con la justicia social”, explicó la Sener.

La Presidenta Claudia Sheinbaum agradeció a los empresarios por haber alcanzado la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, pues la medida protegerá el gasto y los ingresos de las personas y brindará estabilidad, además de “colocar el interés público en el centro de la política energética”.

En la firma del convenio participaron el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el titular de Hacienda, Edgar Amador Zamora.