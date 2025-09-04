Cuándo se entrega el Paquete Económico 2026 en la Cámara de Diputados y qué contiene

El próximo 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará a la Cámara de Diputados el primer Paquete Económico de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el pasado 1 de septiembre presentó su primer informe de gobierno.

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, el Paquete Económico 2026 incluye “objetivos de bienestar amplios y dentro de las proyecciones fiscales”, en el que “seguirán siendo fundamentales” la inversión pública y el gasto social.

¿Qué contiene del Paquete Económico?

El Paquete Económico es la propuesta que elabora Hacienda y que el Ejecutivo Federal hace llegar cada año al Congreso de la Unión para el siguiente ejercicio fiscal, y se integra por:

Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) , que detalla las medidas y políticas con las que el Gobierno Federal obtendrá los recursos para cubrir el gasto público del ejercicio fiscal. Debe ser aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) , que propone la cantidad, forma de distribución y destino de los recursos públicos de los Poderes de la Unión, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. Lo revisa y aprueba exclusivamente la Cámara de Diputados

Criterios Generales de Política Económica (CGPE) y de la Miscelánea Fiscal, que establecen las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el tipo de cambio, la inflación, el precio del petróleo y otras variables macroeconómicas que inciden en las finanzas públicas

De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución, el Ejecutivo Federal debe enviar al Congreso el Paquete Económico a más tardar el 8 de septiembre.

La Cámara de Diputados tiene hasta el 20 de octubre para aprobar la Iniciativa de Ley de Ingresos, mientras que el Senado cuenta con plazo hasta el 31 de octubre, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En cuanto al Presupuesto de Egresos, la Cámara de Diputados debe aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre.

