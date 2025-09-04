México busca elevar reciclaje y eficiencia en la industria plástica

La industria del plástico en México se plantea incrementar el uso de materias primas más eficientes y ampliar la innovación en sus aplicaciones.

El sector recicla alrededor de un millón 700 mil toneladas de materiales plásticos cada año, cifra que pretende superar a través de nuevas estrategias.

“Seguiremos trabajando por incrementar esta cifra positiva, pues contamos con la capacidad técnica, habilidad, voluntad y unión del sector, para consolidarnos como una industria más sustentable y circular”, señaló Sebastián Díaz, presidente de la sección de Materias Primas de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC).

La declaración se dio en la doceava edición del Foro de Materias Primas, donde se analizaron los desafíos actuales del mercado, clave para definir costos, calidad, innovación y sostenibilidad en la fabricación de plásticos.

En el encuentro, Ramesh Iyer subrayó la baja en la demanda de policarbonato en los últimos ocho años, aunque con expectativas de recuperación. En contraste, México se ha consolidado como eslabón estratégico en la cadena de valor de resinas ABS, usadas en sectores automotriz, aeroespacial y electrónico.

Otro de los análisis corrió a cargo de Antulio Borneo, representante de la consultora ICIS, quien señaló que la industria del PET enfrenta un escenario de sobreoferta, principalmente en Asia, región que concentra más del 60% de la producción global. Canadá, Estados Unidos y México mantienen actividad exportadora, aunque con dependencia de importaciones.

El especialista agregó que México lidera en el reciclaje de PET en América Latina y se prevé un incremento de las técnicas de reciclaje químico y mecánico hacia 2040. Harrison Jacoby, también de ICIS, destacó el comportamiento del mercado del polietileno.

En el plano político, Enrique de la Madrid sostuvo que el TLC dio a México ventajas competitivas en el acceso al mercado estadounidense, pero la imposición de aranceles recientes ha generado incertidumbre y frenado inversiones.

El presidente de la ANIPAC, Benjamín del Arco, informó que como parte del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico se eliminaron más de 35 mil toneladas de plásticos innecesarios, además de que el 80% de envases y empaques ya cumplen con criterios de reciclabilidad, compostabilidad o reutilización.

Finalmente, Raúl Mendoza, director de la ANIPAC, destacó que la industria plástica aporta al desarrollo tecnológico de más del 85% de los sectores productivos y participa en la fabricación de una amplia gama de bienes de consumo.

Actualmente, este sector lo integran alrededor de siete mil empresas, de las cuales 80% son micro y pequeñas, con una generación de más de un millón de empleos y una contribución del 3.1% al PIB manufacturero.

