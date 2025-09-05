FIRA, a la espera del PJ para recibir pago de Came

Alan Elizondo, director general de FIRA, ayer en la convención de la AMS.

En Jiutepec, Morelos.

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), antes Amsofipo, están a la espera de la conclusión de las investigaciones que rodean a Came. La primera para ejercer un cobro de al rededor de 800 millones de pesos; la segunda para poder “ayudar” a los ahorradores.

Alan Elizondo, director General de FIRA, órgano perteneciente a Banco de México (Banxico), comentó que de acuerdo con las conclusiones del Poder Judicial y de las autoridades financieras, es como actuarán para recuperar los montos prestados a Came, quien dejó de operar en abril pasado.

El Dato: De acuerdo con cifras reportadas por la CNBV, los afectados por Came, institución financiera que dejó de operar en abril fueron 1.3 millones de ahorradores.

“Estamos en espera de lo que decidan las autoridades, es importante hablar con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para saber qué procedimientos se va a seguir formalmente. FIRA como cualquier otro acreedor ha interpuesto las demandas que le corresponden”, comentó durante la Décima Convención de Sociedades Financieras Populares (Sofipos).

Los créditos otorgados a la Sofipo se le habrían entregado a la entidad financiera para que repartiera financiamientos a sus clientes y desarrollaran sus negocios en el campo mexicano.

Alan Elizondo dijo además que Came poseía una gran presencia geográfica en el país y que desde FIRA hubieran estado “contentos” para que la sofipo fungiera como un socio intermediario en el otorgamiento de financiamientos a los pequeños agricultores.

Añadió además que el paro de operaciones de Came tuvo un “impacto manejable” para las finanzas de FIRA, ya que la cartera vencida no superó la mitad de lo otorgado a la sofipo.

Elizondo dijo además que se deben fortalecer los vehículos mediante los que se otorga un crédito.

La Asociación Mexicana de Sofipos apoyará y responderá los cuestionamientos de los ahorradores defraudados por Came; afirmó Miriam Chávez, directora General de la institución.

“En el momento en que se vaya aclarando el proceso. No hemos contestado porque necesitamos que la investigación de la autoridad esté clara”, dijo.

“Nosotros no tenemos esa facultad de presionar o revocar”, añadió.

Explicó que cuando los mecanismos ya se hayan activado y concluido las investigaciones, entonces ayudarán a que se habilite el fondo de protección a los clientes de las sofipos, mejor conocido como “prosofipo”, que cubre hasta un monto de 213 mil pesos ahorrados en una institución de este tipo y por ahorrador.

La directora señaló que dicho fondo tampoco es de su jurisdicción, pero que estarán pendientes para hacer cumplir los derechos de los exclientes de la Sofipo.

“Están en su derecho de exigir y nosotros los escuchamos”, dijo Chávez a los ahorradores.

Sin embargo, Lizbeth Morales, ahorradora de Came y que exige la devolución de sus ahorros comentó que “nos han escuchado muchos pero nadie nos soluciona”.

Es importante mencionar que los afectados ya se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, donde Pablo Coballasi, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), aseguró que se planeó un fraude en la institución.

Desde entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició una investigación en contra de directivos de Came, además señaló que persiguen el envío de recursos procedentes de la Sofipo a países del extranjero, aunque no mencionaron a cuales.

En busca de obtener más respuestas y sobretodo acciones, los ahorradores acudieron a la Décima Convención de Sofipos, que se llevó a cabo en Jiutepec, Morelos.