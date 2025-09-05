SICT supervisa avance de la ampliación de la carretera Tamazunchale-Huejutla.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realizó un recorrido de supervisión a la obra de modernización y ampliación de la carretera Tamazunchale-Huejutla, para constatar el avance del 35 por ciento la obra en los primeros 10 kilómetros, correspondientes a San Luis Potosí.

El subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala y director general de SICT SLP, Elí César Cervantes Rojas, visitaron la zona de trabajos que van del kilómetro 42+800 al 47+800, del 34+140 al 35+160 y del 38+820 al 42+800 de la carretera federal 85.

Esta obra carretera contempla la ampliación de los carriles de 7 a 12 metros de ancho de corona, consistente en dos carriles de circulación de 3.5 m. por sentido, acotamientos laterales de 2.5 m. para una longitud de 17 km. y la construcción para ampliar cinco puentes.

Actualmente se desarrollan trabajos de desmonte, despalme, cortes en rectificaciones de curva, base hidráulica y riego de impregnación, además del inicio de la ampliación de los puentes.

Hoy en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, el Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, encabeza la supervisión de la obra carretera Tamazunchale-Huejutla-Pachuca, en compañía del Director General del Centro @SICT_Hidalgo, Pablo Octavio Olvera Sánchez,… pic.twitter.com/J0HjpVf9SQ — SICT México (@SICTmx) September 5, 2025

En el recorrido, también estuvieron presentes los representantes de las empresas constructoras quienes se comprometieron a concluir este proyecto en diciembre de 2025, fecha establecida inicialmente.

Autoridades de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes reiteraron la importancia de esta obra que beneficiará a 133 mil habitantes, cinco comunidades, generando 365 empleos directos, mil 461 indirectos, además de una importante conexión con el Estado de Hidalgo.

JVR