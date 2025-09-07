Sheinbaum anuncia ‘cambios’ en regularización de autos ‘chocolate’; esto sabemos

La regularización de los llamados “autos chocolate”, es decir, automóviles que son introducidos a México desde el extranjero con el objetivo de evadir restricciones de circulación, ha sido uno de los objetivos más claros de la Cuarta Transformación.

De esta forma, fue en 2022 que entraron en vigor los nuevos procedimientos para la regularización de los autos “chocolate”. Sin embargo, a tan solo dos años de haber iniciado el proceso, el Gobierno federal ha reconocido que debe ajustarse el procedimiento.

Una manifestación contra la regularización de autos chocolate, el sexenio pasado. ı Foto: Cuartoscuro

Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa, donde aclaró que ya se trabaja en modificaciones debido a “abusos” que se estaban cometiendo en el esquema actual. Pero ¿qué sabemos de este cambio?

¿Qué cambios propone la presidenta en la regularización de “autos chocolate”?

Durante la Mañanera del Pueblo del viernes 5 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gabinete analiza modificaciones al procedimiento para regularizar a los autos de procedencia extranjera, toda vez que se han detectado “abusos”.

Va a tener modificaciones, ya lo va a presentar también el Secretario de Hacienda. Porque ha habido abusos en esta apertura que se hizo Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Se prevé que estos cambios queden aclarados en el paquete presupuestario del 2026, el cual, a su vez, será presentado ante el Congreso de la Unión el lunes 8 de septiembre.

Imagen ilustrativa de automóviles. ı Foto: Libre

Sin embargo, la presidenta no detalló con exactitud cuáles son esos cambios, ni qué “abusos” se han estado cometiendo, o de qué forma.

De acuerdo con expertos en el tema, las formas en las que se podría incurrir en abuso a través de este procedimiento podrían estar relacionadas con esquemas de importación fraudulenta de vehículos que no cumplen con los requisitos legales o de seguridad para regularizarse.

Imagen ilustrativa de automóviles. ı Foto: Libre

También, evasión fiscal mediante prácticas indebidas en el pago de derechos y documentos relacionados con la regularización.

¿Qué son los “autos chocolate” y cuál es el proceso para regularizarse?

El trámite de regularización de autos “chocolate” consiste en legalizar vehículos usados de procedencia extranjera que ingresaron a México de forma irregular para que puedan circular legalmente. Los pasos y requisitos principales para este trámite en 2025 son:

Pasos para realizar el trámite

Sacar una cita en línea en el portal oficial del Registro Público Vehicular (REPUVE): https://regularizaauto.sspc.gob.mx

Presentarse en el módulo de REPUVE asignado en la entidad federativa donde se realizará el trámite

Entregar la documentación requerida y realizar el pago correspondiente

El costo del trámite es único por vehículo: $2,500 pesos

Solo se puede regularizar un vehículo por persona

Requisitos del vehículo

Modelo 2019 o anterior

Número de Identificación Vehicular (NIV) que inicie con 1, 2, 3, 4 o 5, lo que indica que fue ensamblado en México, Estados Unidos o Canadá

No debe tener registro previo en el REPUVE ni reporte por robo

No debe ser un vehículo de lujo, deportivo o blindado

No haber sido importado temporalmente o internado después del 19 de octubre de 2021

Documentación requerida

Documento que acredite la propiedad (título o factura)

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente (menos de 3 meses) de la entidad donde se realice el trámite

Manifiesto bajo protesta de decir la verdad (firmado e impreso desde un formato oficial)

Comprobante de pago

Comprobante impreso de la cita en REPUVE

Imagen impresa del NIV (calca o fotografía)

Estados donde aplica

La regularización está permitida en ciertos estados, incluyendo Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, entre otros.

