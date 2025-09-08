Gobierno tenía conocimiento desde 2020 de refinería clandestina ligada a ‘La Barredora’: MCCI

Gobierno federal conocía existencia de refinería ligada a "La Barredora" desde el sexenio pasado, según reportaje de MCCI.

El Gobierno federal tenía conocimiento desde 2020 de una refinería clandestina en Veracruz, presuntamente operada por el grupo criminal “La Barredora”, por cuyas acciones criminales se investiga ahora, cinco años después, al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.

El medio Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) publicó un reportaje en el cual encontró que, de acuerdo con documentos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Sureste, se atestigua que el Gobierno federal conocía la operación de esta refinería y del grupo criminal “La Barredora” desde el sexenio pasado.

Refinería clandestina se ubicaba en Moloacán, Veracruz, hasta su aseguramiento en 2025. ı Foto: Cortesía MCCI

De acuerdo con el documento expuesto por MCCI, la refinería clandestina se ubicaba en el municipio de Moloacán, Veracruz, y fue hasta junio de 2025 que autoridades federales llevaron a cabo un operativo para asegurarla, mediante el cual, incluso, se confiscaron más de 500 mil litros de crudo.

Según otros documentos recuperados por MCCI, la refinería pertenecía a un empresario identificado como “El Texano”.

Documento del CERFI Sureste que atestigua conocimiento de refinería clandestina. ı Foto: Cortesía MCCI

Además, documentos de inteligencia del CERFI vinculan las operaciones delictivas de “El Texano” con Carlos Tomás Díaz Rodríguez, conocido como “El Lic” o “El Tomasín”, exasesor del entonces secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez. “El Tomasín” y Bermúdez ya fueron detenidos y están siendo procesados por la ley.

El reportaje de MCCI identifica a “El Texano” como Alberto Ríos Treviño, un empresario ligado al sector energético, quien está casado con Rosario Brindis Álvarez, quien fue diputada del PVEM de 2009 a 2012.

Ligan a "El Texano", dueño de refinería, con asesor de Hernán Bermúdez. ı Foto: Cortesía MCCI

De acuerdo con cifras que el medio recuperó a partir de los mismos documentos, la refinería de “El Texano” habría costado entre cuatro y cinco millones de dólares, y llegó a ejecutar operaciones por hasta 40 mil litros de combustible ilegal.

Finalmente, el reportaje apunta a que, en 2020, cuando se documentó el conocimiento del Gobierno federal de la citada refinería, quien estaba a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) era Audomaro Martínez Zapata, que ya había sido señalado anteriormente por su presunta omisión en dar a conocer los vínculos de Hernán Bermúdez con “La Barredora”.

