Ofrecen BlackRock y Banamex análisis de big data y nuevas tecnologías para gestión de fondos de inversión

BlackRock, líder global en gestión de inversiones y Banamex, una de las instituciones financieras más importantes de México, lanzaron la plataforma BlackRock Systematic.

Dicha plataforma brinda soluciones de inversión avanzadas, que combinan tecnología de nueva generación y el análisis de big data con conocimiento especializado.

El objetivo de BlackRock Systematic es optimizar la construcción de carteras diversificadas utilizando fuentes de información diferenciadas y responder con mayor agilidad a la volatilidad del mercado, combinando las capacidades tecnológicas y experiencia global de BlackRock con la presencia local, y compromiso institucional de Banamex.

La plataforma BlackRock Systematic, que respalda este enfoque, gestiona 336 mil millones de dólares (USD) en activos a nivel global al 30 de junio de 2025, abarcando estrategias en renta variable, renta fija y activos alternativos4.

Los inversionistas mexicanos podrán acceder a la plataforma BlackRock Systematic a través de los fondos de inversión BLKGLO3 y BLKGLO4, disponibles por medio de Banamex.

“El lanzamiento en conjunto de la plataforma Systematic refleja nuestro sólido compromiso con México y el firme propósito de ayudar a más mexicanos a alcanzar su bienestar financiero. Al combinar la histórica presencia de Banamex y su profundo conocimiento del mercado local con la experiencia global de BlackRock, estamos en una posición única para ofrecer productos financieros innovadores,” señaló Sergio Méndez, director general de BlackRock México.

El respaldo de más de 220 profesionales de inversión1 a nivel global fortalece estas estrategias, aportando innovación en el diseño, supervisión y manejo de los portafolios buscando adaptarse constantemente a los distintos entornos financieros.

“Desde Banamex, celebramos esta evolución en nuestra oferta de fondos. La tecnología aplicada por BlackRock nos permite ofrecer soluciones más sofisticadas y accesibles para todos los segmentos: banca patrimonial y empresarial. Con ello, reafirmamos nuestro enfoque en la atención y satisfacción de nuestros clientes,” comentó Daniel Garduño, director corporativo de Banca Privada y Patrimonial de Banamex.

BlackRock Systematic utiliza herramientas de última generación para analizar diariamente más de 1,000 señales de mercado2, y evaluar en tiempo real más de 15,000 acciones a nivel global3, lo que permite construir portafolios más robustos y resilientes.

Este enfoque no sustituye la experiencia humana: la complementa. Mientras los modelos identifican patrones y oportunidades a gran escala, los especialistas diseñan las estrategias, supervisan riesgos y ejecutan decisiones con visión estratégica.

Como parte de esta evolución, los fondos multiactivos globales BLKGLO3 y BLKGLO4, disponibles a través de Banamex, ya operan bajo un enfoque sistemático manteniendo sus perfiles actuales de riesgo e invirtiendo en una mezcla de renta variable y deuda global. Estos fondos están registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y cumplen con los más altos estándares de transparencia y gobierno corporativo, en línea con la regulación vigente.

Además del acceso a estos fondos, los clientes de Banamex contarán con contenido digital y asesoría especializada para tomar decisiones informadas y alineadas con sus objetivos financieros.

