México también va a contención de China con 50% de arancel

La Secretaría de Economía (SE) busca aumentar a 50 por ciento los aranceles a las importaciones de vehículos asiáticos, principalmente de origen chino; mientras que a otras mercancías que ingresan al país con un costo inferior a los precios de referencia, el gravamen sería variable; ante ello, analistas destacaron que la medida protegerá a la industria nacional, dará una señal a Estados Unidos para fortalecer la integración regional, además de descartar un aumento significativo de la inflación.

“Lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido. Me preguntabas si vamos a aplicar arancel a los vehículos provenientes de Asia y en particular a China. Ya tienen arancel. El arancel de 20 por ciento...; en fin, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar al más alto que nos permite la Organización Mundial de Comercio (OMC) que llega hasta el 50 por ciento”, respondió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a pregunta expresa de La Razón.

El Tip: Chirey Motor, MG, Mitsubishi, Fotón, Changan, Great Wall Motor, JAC, JETOUR, y MOTORNATION son marcas de origen chino que comercializan vehículos aquí.

El funcionario sostuvo que la medida que contempla aranceles para mil 463 fracciones, tiene el objetivo de proteger la industria nacional y más de 320 mil empleos, y aunque refirió que el sector automotriz es importante, se pretende que las importaciones de autopartes paguen tarifas de 10 a 50 por ciento; vestido, 35 y 50 por ciento; plástico, 10 a 35 por ciento; siderúrgico, 20 a 50 por ciento; electrodomésticos y juguetes, 35 por ciento; textil, 10 a 50 por ciento; papel y cartón,15 a 50 por ciento, entre otros.

Destacó que cuando sólo es un producto el que llega por debajo del precio de referencia se inicia una investigación antidumping, pero si son muchas las mercancías, entonces la alternativa es aplicar un arancel, “porque si no la industria nacional está en desventaja, entonces, por esa razón estamos tomando esa medida”.

El Dato: México no tiene tratados comerciales con China, Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía.

El funcionario dijo que se incluyó la iniciativa en la Iniciativa de la Ley de Ingresos (ILI), porque si bien, se pudo hacer mediante decreto, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le interesa que el Congreso de la Unión lo discuta y se llegue a un acuerdo; además, de aprobarse, entraría en vigor 30 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y tendría una vigencia del próximo año fiscal o hasta que el Poder Legislativo lo modifique.

8.6% de las importaciones totales de México serían gravadas

Por su parte, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la iniciativa busca incrementar la recaudación fiscal, y va en línea con la política del Gobierno mexicano para iniciar la sustitución de importaciones de mercancías que “incurren en competencia desleal” y que también generan tensiones con Estados Unidos.

“Me parece que es una forma, por un lado, de proteger la economía nacional y, por otro lado es una forma de dar señales a Estados Unidos de que se busca la integración más fuerte con ese país y no tanto con el sudeste asiático… Todo lo que veo con los aranceles es que se busca atenuar esas presiones que hay de parte de Estados Unidos y apoyar a la economía nacional generando efectos de sustitución de importaciones”, agregó.

El analista no prevé un aumento de la inflación porque las mercancías que podrían presentar un aumento de tarifas no tienen “un efecto multiplicador en los eslabonamientos productivos”, y descartó que se desincentive el consumo de esos productos, porque a pesar de todo, siguen siendo “muy competitivos”.

En ese sentido, para Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en Jefe de Valmex Casa de Bolsa, el que la SE haya elegido productos de “baja elasticidad” ayuda a reducir el efecto sobre los precios al consumidor, es decir, estimó que la inflación puede tener un aumento limitado de entre 0.2 a 0.4 puntos porcentuales.

TASAS

Algunos aumentos de aranceles a mercancías que ingresen al país.

Autopartes 10 A 50%

Textil 10 A 50%

Vestido 35 y 50%

Plástico 10 A 35%

Siderúrgico 20 A 50%

Juguetes 35%

Calzado 35%

Papel y cartón 10 A 50%

Vehículos 50%

Vidrio 35 Y 50%

Certifican aeronave 100% mexicana

› Por Cuahutli R. Badillo

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, presentó el primer avión 100 por ciento mexicano: Halcón 2, primera aeronave ligera deportiva, la cual llevará el sello Hecho en México y que recibió la certificación 001 para una aeronave fabricada en el país, “volvemos a la aviación. México vuelve a producir y levanta el vuelo. Y nos va a ir muy bien, vamos a llegar muy lejos”, indicó.

El funcionario federal señaló que, Halcón 2, es la primera aeronave diseñada y fabricada en el país desde 1957, y que el proyecto lo inició la empresa guanajuatense Horizontec desde hace 11 años y gracias al trabajo conjunto de la dependencia que encabeza y de la Agencia Federal de Aviación Civil se pudo expedir el certificado.

Marcelo Ebrard, titular de la SE, realiza vuelo de prueba en avión certificado, ayer en el AIFA. ı Foto: Especial

Explicó que la nueva aeronave es ejemplo de la innovación tecnológica que México puede realizar, ya que es más ligera, su costo es tres veces menor que un avión Cessna, “tiene una autonomía considerable de más de mil 100 kilómetros y su gasto de combustible es más eficiente… Estamos muy complacidos de esto. Significa el regreso de México a la fabricación de aeronaves propias”.

12° lugar ocupa México como productor de aviación en el mundo

Asimismo, dijo que actualmente el país se encuentra en la posición 12 en la construcción de fuselajes, turbinas y la electrónica de aeronaves, pero se busca alcanzar el número 10. “México es el productor número 12 de aviación aeronáutica, en general, a nivel mundial y se espera que lleguemos a ser el décimo”.

Ebrard Casaubón aseguró que la empresa radicada en Celaya, Guanajuato ya tiene alrededor de 18 pedidos, cuenta con una línea de producción montada y a raíz de la emisión del certificado espera que crezca incluso en el mercado de exportación.