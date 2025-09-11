Se incrementa el costo de la canasta alimentaria en el ámbito rural y urbano en agosto

El costo de la canasta alimentaria, según las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), se ubicó en mil 850.73 pesos para zonas rurales y en 2 mil 452.05 pesos para las urbanas, es decir, se registró un crecimiento a tasa anual de 2.8 por ciento y 4.1 por ciento, respectivamente, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar del incremento, el cambio en las zonas rurales se ubicó por debajo de la inflación general anual del mes de referencia y que ascendió a 3.6 por ciento; no obstante, en el caso del ámbito urbano fue más alto.

De acuerdo con el instituto de estadística, los alimentos y bebidas que se consumieron fuera del hogar y el bistec de res fueron los productos que más participaron en el aumento a tasa anual del valor de la canasta alimentaria; sin embargo, ambos rubros incidieron más en zonas rurales, aunque también se sumó la carne molida de res; mientras que en las urbanas fue la leche pasteurizada de vaca.

En el ámbito rural, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar se incrementaron 7.6 por ciento y tuvieron una incidencia relativa de 57.8 por ciento en la variación anual; el bistec de res aumentó 18.2 por ciento y la carne molida de res creció 16.3 por ciento.

En agosto 2025, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,850.73 para el ámbito rural y $2,452.05 para el urbano.



Mientras que, en las zonas urbanas, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar registraron un alza de 7.6 por ciento y representaron una incidencia en la variación anual de 54.7 por ciento; el bistec de res aumentó 18.2 por ciento y la leche pasteurizada, 8.6 por ciento.

Respecto a los cambios porcentuales en las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI), y que se refieren a los valores monetarios de la canasta alimentaria y no alimentaria, en el ámbito rural se incrementaron 2.9 por ciento y el urbano, 3.4 por ciento. “El incremento en ambos ámbitos fue menor a la inflación general anual de 3.6 por ciento”.

De acuerdo con el Inegi, las LPI incluyen la canasta alimentaria (alimentos) y la no alimentaria (bienes y servicios), “los productos que más contribuyeron al cambio anual de las LPI fueron los de la canasta alimentaria en los dos ámbitos; esta incidencia fue mayor en el urbano, 62 por ciento que, en el rural, 51.7 por ciento”.

En la canasta no alimentaria, los rubros de cuidados personales y de educación, cultura y recreación fueron los de mayor incidencia en zonas rurales y urbanas.

