Sequía limita producción agropecuaria

Durante el segundo trimestre de 2025, la sequía afectó la actividad agropecuaria en distintas regiones del país, principalmente en el Norte y el Centro, informó el Banco de México (Banxico).

De acuerdo con Alejandrina Salcedo Cisneros, directora general de Investigación Económica de la entidad, la escasez de agua limitó la producción en sectores clave de la economía regional.

En su Reporte sobre las Economías Regionales abril-junio 2025, en el Norte del país, se observó un impacto en la actividad primaria, mientras que en el Centro la sequía redujo el dinamismo agropecuario y acentuó las dificultades de pequeños y medianos productores.

“La producción de cereales, legumbres y oleaginosas registró una contracción en todas las regiones, excepto en el centro”.

En el sur, señaló que las empresarios indicaron que la caída de este grupo de cultivos obedeció principalmente a la baja en los precios de la soya y el maíz, lo que, en su opinión, desincentivó la inversión en tecnología y en insumos de calidad, provocando una reducción en los rendimientos de campo.

El Tip: Empresarios que radican en el sur de México señalaron baja afluencia en sus negocios debido a la inseguridad en la región.

INCERTIDUMBRE. Por otro lado, los empresarios de todas las zonas del país, consultados por el banco central, señalaron que la inseguridad y la extorsión incrementaron en los últimos meses, y que tuvo un impacto en el alza de los precios de sus insumos y servicios.

Esta situación impactó a empresarios del sector madera ubicados en el norte del país, también a vendedores de carne en el centro de México.

“En el sur también mencionaron baja en la afluencia en sus establecimientos por la inseguridad”, señaló.

Por otro lado, Alejandrina Salcedo mencionó que poseen menciones respecto de las afectaciones que han tenido por los aranceles, que disminuyeron su producción. “Ahora lo que está ocurriendo en la construcción y aquí pues ya adelantaba de algún modo que también se están viendo afectados por el contexto del entorno de la imposición de aranceles”, dijo.