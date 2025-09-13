IEPS de refrescos, a atención de diabetes e hipertensión

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró, respecto al aumento al impuesto a las bebidas azucaradas, que “no se trata de recaudar, sino de promover la disminución del consumo de refrescos y bebidas azucaradas”.

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria aseguró que hay “una campaña de bots en contra de dicha estrategia”, y precisó que la Secretaria de Salud (Ssa) se encargará de gestionar lo recaudado por dicha acción que se promueve, en lo cual “habrá total transparencia”.

En relación con la polémica generada en redes sociales sobre el aumento de un peso en la presentación de 600 mililitros, Sheinbaum aseguró que la mayoría de los mensajes en contra de la medida provienen de cuentas automatizadas, sobre las cuales, mencionó: “No sé por qué se van contra del peso adicional al costo del refresco de 600 mililitros; repito, con dos refrescos menos que se tomen al mes, si es que uno toma dos diarios, con eso pues no afecta el bolsillo y eso es lo que queremos ahora”.

Sheinbaum Pardo informó que lo recaudado por concepto de impuestos a las bebidas azucaradas se destinará directamente a programas de salud, principalmente para atender enfermedades relacionadas con su consumo excesivo.

1 peso de IEPS se incrementa a los refrescos del 600 ml

Durante su explicación sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la mandataria destacó que los recursos obtenidos de este gravamen ingresan a un fondo especial de salud.

El dinero se empleará en estrategias para combatir la diabetes, hipertensión y en la atención de pacientes que requieren hemodiálisis por enfermedades renales.

“¿Para qué se va a utilizar?, para las estrategias que se plantearon para atender el problema de diabetes, hipertensión, que están vinculadas al consumo excesivo de bebidas azucaradas y también en la atención de la enfermedad renal, que es uno de los padecimientos más tristes y dolorosos”, expresó.