Femsa designa a Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera como director general

Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció a Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera como su nuevo director general, quien tomará el cargo a partir del próximo 1 de noviembre de 2025. Actualmente es director General de Femsa Proximidad & Salud.

Jose Antonio tiene una formación académica, como Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey y una Maestría en Administración de Negocios en la Stanford University Graduate School of Business.

La compañía indicó que el recién nombrado ingresó a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken en 2011 como gerente de Ventas y Operaciones. A partir de ahí, indicó la empresa, fue ascendiendo mediante varios roles gerenciales a través de las unidades de negocio de Femsa, incluyendo como Director de Planeación Estratégica en OXXO y Femsa Comercio.

“Así como director General de la división de Plásticos de Femsa, director General de Coca-Cola Femsa Centroamérica, director General de Spin, y su posición actual como director General de Femsa Proximidad & Salud”, detalló la compañía.

Explicó que en este rol, Jose Antonio encabezará un equipo de más de 180 mil colaboradores ; además, tendrá la responsabilidad por una operación que comprende más de 28 mil tiendas de proximidad en 11 países en las Américas y Europa, más de 4 mil 300 farmacias en cuatro mercados de Latinoamérica, y más de 550 estaciones de combustible en México.

Agregó que con su enfoque estratégico y su estilo de liderazgo asertivo y orientado a resultados, Jose Antonio guiará a Femsa a una nueva etapa de generación de valor económico y social, con un fuerte impulso en el crecimiento, la innovación, y la sostenibilidad, y con un enfoque continuo en el desarrollo del personal de la empresa, sus familias, y las comunidades donde opera la compañía.

“El Consejo de Administración expresa su gratitud más sincera a Jose Antonio por su liderazgo y dedicación al desempeñar ambos roles durante este periodo de transición”, concluyó.

