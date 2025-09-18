Costco emite alerta sobre Prosecco Kirkland por riesgo de estallar

Costco Wholesale emitió una alerta de seguridad dirigida a los consumidores del Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene, luego de detectar un posible riesgo de que algunas botellas del producto exploten de manera espontánea, esto incluso sin haber sido abiertas ni manipuladas.

De acuerdo con la notificación difundida en Estados Unidos, el lote afectado corresponde al artículo 1879870, vendido entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025. La advertencia señala que el gas acumulado en algunas botellas podría generar una presión excesiva, lo que aumenta la posibilidad de que estallen y provoquen lesiones a los consumidores o daños materiales en sus hogares.

Ante esta situación, Costco recomendó a sus clientes no abrir ni intentar devolver directamente las botellas sospechosas. En su lugar, pidió envolverlas cuidadosamente con toallas de papel o papel absorbente, introducirlas en una bolsa de plástico resistente y desecharlas con precaución.

Asimismo, la cadena indicó que los compradores podrán solicitar el reembolso correspondiente presentando el comprobante de compra o, en algunos casos, con la carta de aviso de retiro enviada por la propia empresa.

¿Existe el riesgo de encontrar una botella de este lote en México?

Si bien la noticia generó preocupación en México, donde el vino Prosecco italiano de la marca Kirkland también se encuentra a la venta en los clubes de la compañía. Se informo que al momento la medida aplica principalmente para tiendas de Estados Unidos, particularmente en estados del Medio Oeste y el Norte, como:

Iowa

Illinois

Indiana

Michigan

Minnesota

Missouri

Ohio

Wisconsin

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que el lote afectado haya sido distribuido en Costco México. Tampoco la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido un aviso específico al respecto. Medios especializados señalan que, por ahora, el retiro se mantiene como una acción preventiva en territorio estadounidense, aunque no se descarta que se amplíe a otros mercados si se confirma la presencia del lote cuestionado.

El Kirkland Signature Prosecco Valdobbiadene es uno de los vinos espumosos más populares de la marca propia de Costco, con presentaciones de seis botellas de 750 mililitros que suelen comercializarse a precios accesibles. Por esa razón, el aviso ha tenido amplia repercusión entre los socios de la cadena, quienes buscan aclarar si las botellas disponibles en México están dentro del retiro.

Mientras se emite una postura definitiva, expertos recomiendan a los consumidores verificar el número de artículo y la fecha de compra de su producto. En caso de dudas, se sugiere contactar directamente al área de atención a clientes de Costco México para recibir orientación y evitar cualquier riesgo.

MSL