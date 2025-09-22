Came es liquidada tras la revocación de licencia por parte de la CNBV

Ahorradores de la Sofipo Came han protestado durante semanas por su situación .

El Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) entró en estado de disolución y liquidación luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó su autorización para operar como Sociedad Financiera Popular (Sofipo) informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a su Ahorradores (Fideicomiso 10216).

“(…) informa que el Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., (en liquidación) (la “Sociedad”) ha entrado en estado de disolución y liquidación, derivado de la revocación de la autorización que para funcionar y operar como Sociedad Financiera Popular, le notificó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”), con fecha 19 de septiembre del 2025; por lo anterior, da a conocer las bases conforme a la cuáles se procederá al Pago de Obligaciones Garantizadas (“POG”) a los ahorradores de dicha Sociedad y el procedimiento que deberán atender para tramitarlo”, agregó en un aviso publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, se notificó que los ahorradores o las partes interesadas tendrán 180 días naturales a partir de la publicación el DOF para realizar una solicitud dirigida a Came y les sean pagadas las “obligaciones garantizadas”.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este martes Este es el precio del dólar HOY martes 23 de septiembre de 2025

“La Solicitud referida, deberá presentarse debidamente llenada y firmada por el ahorrador o interesado, en el domicilio o a través de los medios digitales antes mencionados… Asimismo, deberá acompañarse copia de cualquier justificante de los depósitos de dinero no incluidos en los estados de cuenta que se presenten”, indicó la SHCP.

Se determinó que el pago será por el equivalente a 25 mil Unidades de Inversión (Udis) de acuerdo al valor que se tuvo el 19 de septiembre del año en curso, es decir, cada ahorrador que acredite haber depositado dinero en la financiera recibirá 213 mil 560.7 pesos.

“ El Pago de Obligaciones Garantizadas se realizará en la oficina de Consejo de Asistencia al Microemprendedor , S.A. de C.V., (en liquidación) o en cualquiera de las oficinas o lugares que se indican al final de este comunicado, en el que se haya recibido la Solicitud, considerando el medio establecido por el ahorrador o interesado para recibir el mismo”, indicó el anuncio.

El Fondo de Protección determinó que el pago se tendrá que realizar 80 días naturales después de que se validó la procedencia de la información recibida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR