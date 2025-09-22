Came pide a acreditados no dejar de pagar y mantener un historial de ‘crédito sano’

Un grupo de personas defraudadas por Came se manifiesta afuera de la CNBV, el pasado jueves 24 de abril.

Tras la revocación de la autorización para organizarse como Sociedad Financiera Popular (Sofipo), el Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) colocó un anuncio en su portal web para las personas que aún tienen adeudos con sus créditos, y exhortó a que no dejen de pagarlos con el fin de no afectar su historial crediticio, además de informar “la situación jurídica” de la financiera.

“Es importante señalar que, a fin de mantener un historial crediticio sano, solicitamos continúe realizando sus pagos de manera puntual de las obligaciones crediticias que tiene con CAME a través de los canales acostumbrados que son los mismos que ha tenido desde el inicio de la vigencia de su crédito como lo son OXXO, SPEI (operado por ASP Integra) Farmacias del Ahorro, Walmart, Aurrerá y Telecom”, indicó.

“Como es del conocimiento público, se ha modificado la situación jurídica de CAME, de ser una Entidad Financiera Intervenida a una persona moral en estado de disolución liquidación, derivado de la revocación de su autorización que hasta el 19 de septiembre de 2025, tuvo como sociedad financiera popular”, indicó en un aviso.

Came ı Foto: Captura de Pantalla

Y destacó que, a pesar de la incertidumbre que ha generado la situación, mantendrán informadas a las personas a través de su página web.

Asimismo, sostuvo que al momento de realizar el pago se debe verificar que el destinatario debe ser en todos los casos “Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V. (CAME)”.

También, publicó un anuncio exclusivo para los ahorradores donde informó la revocación y también la disolución y liquidación, y dio a conocer las bases para que los ahorradores pudieran exigir su pago garantizado por el Fondo de Protección.

“Ha entrado en estado de disolución y liquidación, derivado de la revocación de la autorización para funcionar y operar como sociedad financiera popular que le notificó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 19 de septiembre de 2025. Por lo anterior, se dan a conocer las bases que deberán observarse, para el pago de obligaciones garantizadas a los ahorradores y el procedimiento que deberán atender para su trámite. En esta misma página encontrará las referidas bases”, indicó.

