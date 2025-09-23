Crece deuda externa de México en 2.° trimestre

La deuda externa bruta de México repuntó durante el segundo trimestre del 2025, de acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico) que señaló que la Posición de Deuda Externa Bruta (PDEB) se situó en 633.8 mil millones de dólares (mmdd) al cierre de junio, lo que representó un incremento trimestral de 15.1 mil mdd.

“El aumento de la deuda externa bruta en el trimestre se explicó por un flujo neto por transacciones de la cuenta financiera de 1.3 mmdd y por un incremento por otras variaciones de 13.8 mmdd”, explicó Banxico en su reporte sobre la Posición de Inversión Internacional (PII) y la PDEB.

El Dato: La deuda externa es el dinero que un país, su gobierno, empresas o bancos deben a acreedores en el extranjero e incluye préstamos, bonos y otras obligaciones.

El informe detalló que tanto el sector público como el privado registraron alzas. La deuda externa del sector público pasó de 341.9 a 346.3 mmdd, mientras que la del sector privado avanzó de 276.8 a 287.5 mmdd. Dentro del sector público, la deuda del Gobierno ascendió a 230.5 mmdd, mientras que la de empresas públicas se ubicó en 93.3 mmdd.

En el ámbito privado el aumento estuvo encabezado por la banca comercial, que incrementó sus pasivos externos de 25.8 a 33.7 mmdd. Banxico precisó que los otros sectores privados también mostraron alzas, aunque de menor magnitud.

Con este incremento, la deuda externa bruta representó 35.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un ligero aumento frente a 35.2 por ciento reportado en el trimestre previo.

Por su parte, la posición deudora neta del país frente al exterior, medida a través de la PII, se amplió a 644.1 mmdd, equivalente a 36.3 por ciento del PIB, desde los 607.2 mmdd registrados en marzo.

“La ampliación de la posición deudora se debió a un aumento de los pasivos financieros en 86.6 mmdd, mientras que los activos frente al exterior crecieron en 49.7 mmdd”, detalló el banco central.

Banxico advirtió que las cifras divulgadas son preliminares y “están sujetas a revisiones conforme se disponga de información más completa”. El banco central publica estas estadísticas con periodicidad trimestral con el fin de dar seguimiento a la sostenibilidad externa del país.

AUMENTAN LOS PASIVOS FINANCIEROS. El documento destacó que los pasivos financieros totales sumaron mil 523.8 mdd al cierre de junio, tras un incremento trimestral de 86.6 mmdd. El alza estuvo impulsada principalmente por la inversión directa en México y la inversión de cartera.

En contraste, los activos frente al exterior del país alcanzaron 879.7 mmdd, lo que significó un crecimiento de 49.7 mmdd respecto al trimestre anterior. Dentro de ellos, las reservas internacionales se mantuvieron prácticamente estables en 220.1 mmdd.

Un punto que Banxico subrayó en su reporte es que buena parte del incremento de la deuda no obedeció a nuevos préstamos o emisiones, sino a efectos de valuación.

“Del aumento trimestral de 15.1 mmdd en la PDEB, 13.8 mmdd correspondieron a otras variaciones, principalmente revalorizaciones y cambios de volumen”, señaló el banco central.

Esto significa que factores como la fluctuación cambiaria y los ajustes de mercado jugaron un papel más relevante que los flujos netos de financiamiento en el alza de la deuda externa.