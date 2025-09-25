Tijerazo de 25 puntos base

Banxico recorta tasa y la posiciona en 7.50%

Banxico tomó la decisión de recortar su tasa de interés interbancaria de referencia

Anuncio de tasa de interés de este jueves.
La Razón Online

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) tomó la decisión de recortar este jueves su tasa de interés interbancaria de referencia.

El recorte fue de 25 puntos base (pb) y quedó en un nivel de 7.50 por ciento.

Noticia en desarrollo.

