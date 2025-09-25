Banxico recorta tasa y la posiciona en 7.50%

Anuncio de tasa de interés de este jueves.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) tomó la decisión de recortar este jueves su tasa de interés interbancaria de referencia.

El recorte fue de 25 puntos base (pb) y quedó en un nivel de 7.50 por ciento.

Noticia en desarrollo.

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del #BancodeMéxico decidió por mayoría disminuir la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día, a un nivel de 7.50% con efectos a partir del 26 de septiembre de 2025. Consulta el comunicado en: https://t.co/9FWEW7FXO5 pic.twitter.com/GJhTtgcitf — Banco de México (@Banxico) September 25, 2025

