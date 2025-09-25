Banxico recorta tasa y la posiciona en 7.50%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) tomó la decisión de recortar este jueves su tasa de interés interbancaria de referencia.
El recorte fue de 25 puntos base (pb) y quedó en un nivel de 7.50 por ciento.
Noticia en desarrollo.
